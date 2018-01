Qué Significa la Reactivación del DACA Luego que un Juez Federal lo Ordenara

De los 87 mil 580 beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) en Estados Unidos, el 79 por ciento está conformado por mexicanos, con 622 mil 188 de ellos.

Además de ellos, los llamados soñadores o dreamers de otras nacionalidades también estaban a la expectativa sobre su situación, luego de la cancelación del programa, anunciada en septiembre del año pasado por el fiscal general Jeff Sessions.

Sin embargo el juez de distrito William Alsop decidió el martes por la noche en San Francisco que el programa siga en vigor mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión del pre-sidente Donald Trump.

En tanto, el Presidente y los líderes del Congreso negocian una reforma amplia de las leyes de inmigración del país.

Ante esto, Trump dijo que el sistema judicial de Estados Unidos está quebrado y es injusto, tras la decisión que ordena la reactivación del programa DACA.

Con esto, de forma temporal, cientos de miles de inmigrantes son legales de nuevo en el país.

¿Pero que aconsejan los expertos?

La decisión del juez de California ha devuelto la esperanza a casi 690,000 jóvenes inmigrantes que viven en el país, al ordenar al gobierno federal que continúe renovando su estatus temporal de dos años. La orden del juez William Alsop, reactiva parcialmente el programa DACA, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para otorgar un estatus temporal a ciertos jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

Los expertos explican que el mandato judicial revierte la decisión de la administración Trump de no renovar más DACA.

Lo que dice la orden, en esencia, es que le pide al gobierno que acepte las aplicaciones de renovación de DACA otra vez, la administración tiene que notificar mediante un aviso público que va a reiniciar las renovaciones bajo el programa migratorio federal.

La orden judicial reactiva DACA solo parcialmente por lo que no todos los jóvenes elegibles podrán beneficiarse de ella. Es solamente para las personas que ya tenían DACA, que por la decisión de la administración Trump no la pudieron renovar. Entonces, dicen, no es para aplicaciones nuevas, sino solamente para renovaciones.

La orden judicial además es temporal, hasta que concluya una demanda planteada por cuatro estados y la Universidad de California en contra de la decisión del gobierno de poner fin a DACA, un programa que benefició a cerca de 800,000 jóvenes desde 2012.

Pero, pase lo que pase en las cortes, se recomienda a los llamados “soñadores” que aprovechen esta nueva oportunidad de renovar DACA apenas el gobierno reactive el proceso, el cual concluyó el pasado 5 de octubre, cuando se dejaron de aceptar las solicitudes de renovación del estatus temporal.

En cuanto se dé la luz verde de mandar las aplicaciones, hay que hacer todas las que se pueda porque no se sabe si la próxima semana, o en dos semanas o en un mes, digan que hay que parar otra vez.