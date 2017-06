QUÉ LE PODRÍA PEDIR EL PRESIDENTE DE EE.UU. A LA DICTADURA DE LOS CASTRO

Y digo los Castro porque esto alude a los hijos de Fidel Castro, asesino y ladrón. El presidente de los Estados Unidos, Trump ha anunciado que el próximo viernes se comunicaría con Cuba. Pues bien, puede sugerir que celebren elecciones libres, cosa que Raúl negará, por supuesto. Libertad para todos los presos políticos. Permitir que se pueda editar en Cuba un periódico diario, sin control del gobierno, permitir el uso de la televisión para todos los que viven en la isla. La iniciativa privada en todos los negocios, etc. Y sobre todo echar abajo lo que hizo Obama enviando a Cuba, a cambio de nada, a tres delincuentes uno de ellos condenado a cadena perpetua, acusado de ser responsable de las dos avionetas de Hermanos al Rescate. Romper relaciones diplomáticas con la Cuba de la dictadura de Raúl Castro, pues en los Estados Unidos no debe haber un consulado y menos un embajador, como hay en estos momentos. Hace uno meses Raúl Castro intentó poner un consulado en Miami, pero la oposición de los cubanos residentes en ese lugar se lo impidió. Sí, Trump debe hacer una escala en Mia-mi y allí intercambiar ideas con los cubanos.

ESTAMOS VIVIENDO MOMENTOS ANTES DE QUE ARDA LA TERCERA GUE-RRA MUNDIAL, también estamos perdiendo la lucha contra el terrorismo. Corea del Norte, gobernada por un sujeto poseído de locura extrema Kim Jong-un, capaz de mantener a su tío preso, acusado de que le gustaba mucho el dinero y las mujeres, lo mantuvo una semana sin comer y luego se lo entregó a un grupo de perros hambrientos que lo devoraron, a su hermano lo mandó a matar y cada día posee armamentos que lo acercan a tener armas atómicas que pueden atacar a los Estados Unidos. No nos asombremos si el presiente de los Estados Unido, Trump, ordena que Corea del Sur avance sobre la del Norte, al tiempo que la destruya con bombardeos. Cuando los Estados Unidos trató de apoderarse de las dos Coreas, China apoyó a Corea del Norte, China con miles de hombres, puso muchos muertos, pues los muertos chinos no tenían familiares a los que había que darle pensiones, lo que no sucede con los estadounidenses muertos en combate que había que darle pensiones a sus familiares. Los Estados Unidos, prefirieron dejar Corea dividida en dos Coreas. Pero ahora todo ha cambiado y Corea del Norte es un peligro para los Estados Unidos y otros países.

Pero tarde o temprano, más bien temprano, en cualquier momento, los Estados Unidos barrerá a Crea del Norte del mapa.