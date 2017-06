PUERTO RICO, LA ISLA DEL ENCANTO

Por Emilio Martínez Paula

Viví en Puerto Rico cerca de diez años. Es una isla que recuerdo con respeto y cariño, hasta que en 1975, dando tumbos, vine a parar a Houston, una ciudad a la que le he tomado aprecio, pues es como vivir en medio de un bosque, en medio de una arboleda. Eso de la isla del encanto nunca me ha gustado del todo, yo la llamo la isla fabulosa. Puerto Rico es una isla de excelentes poetas y pintores. En los años que pasé en Borinquen me trataron generosamente.

Hay cosas en cierto modo curiosas que se pueden comentar: Puerto Rico cuenta con “el viejo San Juan” con la tradicional generosidad puertorriqueña, un lugar muy llamativo y bohemio. Cuba cuenta con La Habana vieja. La cárcel la llaman la Princesa, en Cuba se le llama a la cárcel el Príncipe. La peinilla, en Cuba se le llama el peine. Bombilla a lo que en Cuba se le llama el foco. La cocina puertorriqueña es excelente.

Yo viví en la calle Fortaleza, que te llevaba directamente a la residencia del gobernador, conocida como La Fortaleza, donde tuve la oportunidad de conocer a Muñoz Marín, gobernador en esos días. Hombre de inteligencia extraordinaria, brillante conversador, con el que después que dejó de vivir en La Fortaleza tuve la oportunidad de visitarlo en su finca, que dicho sea de paso era un lugar bien modesto. También recuerdo que yo trabajaba en un semanario con Luis Muñoz Le, el único hijo varón de Muñoz Marín. Siempre recuerdo que me decía llámame Luis, pero no Luisito. Fuimos grandes amigos, era un hombre corpulento con unas manos enormes. Conversador brillante. El último gran bohemio del viejo San Juan. Generalmente teníamos la costumbre de los sábados comer en casa de Ana García, excelente bailarina, que me atendía con la tradicional generosidad puertorriqueña.

Escribía en El Imparcial, el diario de mayor circulación en esos días. Uno de mis mejores momentos como periodista fue cuando la Radioemisora del Pueblo de Puerto Rico anunció un homenaje para recordar a Pablo Neruda, muerto en esos días. Los comunistas infiltrados en la Radioemisora del Pueblo de Puerto Rico, llegaron a decir que Pablo Neruda era “el mejor poeta” de este siglo.

Yo les respondí con un artículo titulado NERUDA, CANTOR DEL TOTALITA-RISMO, en el que recor-daba que Neruda había ganado el premio Stalin con unos versos miserables: “Oh Stalin padre de los pueblos”. Yo insistí en que Neruda había gritado en las calles de La Habana ¡paredón, ¡paredón! Y que en las fotos donde aparecía abrazado al tirano “en sus pupilas se refleja el rojo incendio de inferna Sodoma” Y recalqué: Neruda también atacó a un poeta del campo democrático: “Muñoz Marín, con tus garras y tu bigote, te bebiste la bandera de tu patria, chofer de whiskey norteamericano”. Por supuesto que el homenaje a Neruda quedó suspendido y la directora del Departamento de Cultura me pidió pruebas de lo que yo afirmaba. Por suerte, tenía a mano el libro de Pablo Neruda con todas sus miserias elogiando a tiranos y atacando a poetas del campo democrático.

Cuba y Puerto Rico tienen un largo historial en que ambas islas pelearon por independizarse de España. Cuando José Martí crea el Partido Revolucionario Cubano, tenía entre sus principios luchar por la independencia de Cuba y Puerto Rico. A Cuba fueron los puertorriqueños a pelear en legiones, ganando en los campos de Cuba libre los galones hasta de generales, tanto así que el general Juan Rius Rivera en un momento dado pudo ocupar el mando de Maceo, cuando este abandona Pinar del Río.

Puerto Rico abrió una oficina Comercial en Cuba. Al mal llamado presidente Raúl Castro, el pueblo de Cuba no lo ha elegido para ningún cargo, el tipo este es un tirano, se reunió con el gobernador de Puerto Rico de ese momento Alejando García Padilla y ambos se comprometieron en abrir la ya mencionada oficina Comercial en Cuba. El encuentro se produjo un viernes aunque fue dado a conocer un sábado, mientras Castro recibía a los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. La oficina tiene como objetivo dar a conocer y promover el intercambio comercial y cultural para permitirles a los puertorriqueños que tengan la oportunidad de expandir sus negocios y que lo hagan y que los reciba un facilitador. García Padilla dijo que la oficina podría convertirse en un agente motor de esta relación de exportación de puerto Rico hacia Cuba y de Cuba a Puerto Rico.

Y agregó: El futuro político de Puerto Rico será el que el pueblo de Puerto Rico quiera, al igual que hay que respetar el destino político de Cuba que es el que los cubanos quieran. Estas palabras finales del entonces gobernador de Puerto Rico, dejaron mucho que desear. Pues fueron un tanto ambiguas.