Propóngase Cambiar sus Malos Hábitos Financieros

La mayoría de la gente tiene al menos un mal hábito financiero. Puede ser comprar en forma com-pulsiva, olvidarse de pagar las cuentas en término o posponer la creación de un fondo de emergencia. Lo cierto es que, encontrar el equilibrio entre lo que se quiere hacer y lo que se “debe” hacer, nunca es fácil. El comienzo de año nuevo es el momento perfecto para identificar nuestros puntos financieros débiles y reemplazar los malos hábitos por hábitos productivos.

Comience por identificar sus malos hábitos. A veces, un mal hábito financiero es fácil de identificar.

¿No sabe por dónde empezar? Analizar los gastos de los últimos meses puede ayudarlo a identificar tendencias o compras costosas que formen parte de un esquema más grande. Los resúmenes bancarios, ya sea en línea o en papel, pueden facilitar esta tarea. Si tiene un presupuesto, seguramente ya habrá comparado el gasto proyectado con el gasto real mes a mes. Si no lo ha hecho, éste podría ser un buen momento para empezar.

Podría reconocer algunos de estos malos hábitos financieros en su vida:

*Pagar las cuentas después del vencimiento.

*Pagar solo el monto mínimo.

*Ignorar las facturas y dejar que pasen a cobranzas.

*No comenzar a ahorrar para el retiro o para las épocas malas.

*Hacer compras compulsivas o “terapia de compras”.

*No llevar la cuenta de cuánto debe.

*Endeudarse para pagar algo que no necesita.

En definitiva, todo esto lleva a gastar más de lo que gana y, en algunos casos, los malos hábitos pueden tener un efecto cascada.

Intente averiguar qué lo lleva a hacer estas cosas. Para poder cambiar un hábito, tal vez deba averiguar qué motiva su comportamiento y la recompensa que obtiene, pero las motivaciones y recompensas no siempre son obvias.