Procurador Paxton Pide que Juez que Trasladó su Caso a Houston se Retire

La primera respuesta del Procurador General de Texas, Ken Paxton, ante el traslado del juicio que se le sigue por fraude a Houston, fue pedir que el juez que tomó la decisión se retire de su caso.

Los abogados de Paxton presentaron la solicitud ante la Corte pocas horas después de conocer la decisión del juez estatal del distrito George Gallagher.

Gallagher determinó el martes por la tarde que el juicio contra Paxton debe hacerse en el condado Harris y no en el área de McKinney (Texas), cerca de Da-llas, donde el Procurador de Texas reside.

Gallagher tomó la decisión después de que varios investigadores especiales argumentaran que no podrían desarrollar un juicio imparcial en esa ciudad.

Paxton está acusado de fraude accionario porque, supuestamente, engañó a unos inversionistas de un compañía de tecnología.

El juicio, que estaba previsto a desarrollar a partir de mayo, no tiene fecha definida debido al cambio anunciado en las últimas horas.

El juez manifestó que tomó la decisión de mover el juicio al condado Ha-rris porque es el lugar donde se encuentran los abogados de las partes en disputa.

Paxton se declaró no culpable de los delitos que se le imputan. En caso de ser hallado culpable enfrenta una pena entre cinco a 99 años de prisión.