Préstamos de SBA Para la Recuperación de Desastres

SBA (Small Business Administration) ofrece préstamos a bajos intereses a dueños de ho-gares, inquilinos, negocios de todos tamaños y organizaciones privadas sin fines de lucro.

Conversamos con la señora Elizabeth Vargas, Oficial de Información Pública de SBA, quien amablemente nos dio información valiosa para quienes puedan estar interesados en recuperar parte del patrimonio que perdieron durante los pasados eventos de desastre natural que sufrió la ciudad de Houston y otros condados de Texas declarados zonas de desastre.

De acuerdo a la señora Vargas, hasta el momento SBA ha aprobado cerca de 1,250 mi-llones de dólares en préstamos para los afectados.

Las personas que soliciten un préstamo de hasta 25 mil dólares, se les pide un colateral, que puede ser la misma casa. Si renta una casa o un apartamento, esta condición no se tiene en cuenta para ellos, pero del mismo modo no los descalifica tampoco.

Los préstamos pueden ser utilizados para reparar o reemplazar los artículos dañados o destruidos en un desastre declarado: bienes raíces, propiedad perso-nal, maquinaria y equipo de inventario y activos de negocio.

Los propietarios de viviendas pueden solicitar hasta $ 200,000 mil dólares solo para reparar o reemplazar su residencia principal. Los inquilinos pueden recibir préstamos de hasta $ 40, 000 mil dólares.

Si usted es un dueño de hogar o inquilino, FEMA lo puede referir con SBA.

Comience por inscribirse con FEMA en el www.disasterassistance.gov. Esto es la forma más rápida de inscribirse para recibir ayuda. Usted también puede llamar a FEMA marcando el (800) 621-3362.

Los dueños de hogares e inquilinos deben enviar su solicitud de préstamo por desastre a SBA, incluso si no están seguros si van a necesitar o querer un préstamo. Si SBA no puede aprobar su solicitud de préstamo, en la mayoría de los casos, estos serán referidos al programa de FEMA’s Other Needs Assistance (ONA) para obtener posible ayuda adicional.

Se puede solicitar de tres maneras: online en https://disasterloan.sba.gov/ela.

En persona: Para obtener más información o para encontrar un centro cerca de usted visite el sitio en la red en https://disasterloan.sba.gov/ela o llame a SBA al (800) 659-2955.

Las personas sordas o con problemas de audición pueden llamar al (800) 877-8339.

Por correo: completar una solicitud de préstamo en papel y enviarlo por correo a SBA en: 14925 Kingsport Road., Ft. Worth, TX 76155.

Los préstamos son a 30 años. No hay costos por cierre ni cargos por pagar tarde. Al ser aprobado el crédito, el solicitante tiene 6 meses para decidir si lo acepta o no. El interés mínimo es de 1.75. Cuando se hace la solicitud, se envía a un inspector que es el que determina cuánto se necesita para reparar los daños que ha sufrido su casa.

Para mayores informes visite http://www.sba.gov/disaster.

Recuerde, estos préstamos no son solo para negocios, son para dueños de casas y personas que necesiten recupe-rarse del desastre natural dejado por Harvey.

Se analiza el historial de crédito y la

habilidad de pago entre otras cosas.