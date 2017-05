Presidente Peña Nieto Promete más Protección a los Comunicadores

A dos días del asesinato de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y colaborador del diario La Jornada, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a gobernadores e integrantes del gabinete de seguridad a una mesa para discutir el tema de los asesinatos de comunicadores en México, pero en la mesa no participaron periodistas, quienes fueron relegados a la cobertura habitual de eventos.

Al inicio de mensaje, Peña Nieto dijo que su gobierno “actuará con firmeza y determinación” para capturar a los responsables de los asesinatos de periodistas en México. “Tienen razón quienes afirman que no se mata a la verdad, matando periodistas”, señaló.

Peña dio a conocer tres “medidas extraordinarias” que el gobierno federal pondrá en marcha:

*Fortalecer la estructura y presupuesto del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos

*Un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación

*Fortalecer la Fiscalía Especial a través de más personal, mejor capacitación del mismo, mecanismos de contacto y diálogo, previsión e impulso de las investigaciones en proceso, coordinación entre autoridades locales y federales para la inmediata atención de ese tipo de delitos.

Las medidas anunciadas por el mandatario se enfocan en el fortalecimiento de la Fiscalía especial, lo que no ha dado resultados hasta ahora. En abril pasado, Animal Político publicó que, según cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas de las cuales solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en 2012; y otras dos en 2016, lo que significa que 99.7% de las agresiones no ha recibido una sentencia.

Minutos antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó sobre otras medidas que se pondrán en marcha:

*Conformar mapas estatales de riesgo y agresión de periodistas con base en el mecanismo federal, como indica una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y trabajar con un protocolo único, unificado, para establecer mecanismos de protección, prevención y atención a víctimas.

*El establecimiento de un mecanismo de protección homologado con autoridades federales.

Además, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, dijo que el trabajo periodístico no será descartado como una de las líneas de investigación cuando se cometan estos delitos.