Preparando la Casa Para la Llegada del Otoño

Todo lo bueno del calor se acaba… estamos a mediados de mes, y el otoño llega este 22 de septiembre. Es por eso que hoy ofrecemos unos consejos para que hagas una buena preparación del hogar para el otoño.

Muchas familias en nuestra ciudad, estado, y en Florida están viviendo momentos difíciles por los recientes huracanes que han afectado sus viviendas, pero a nivel general para aquellos que tuvieron la fortuna de no ver daños en sus hogares, es buen momento para preparar el nido para los nuevos cambios en temperaturas que se avecinan.

*Revisar puertas y ventanas: que tengan un buen aislamiento es un punto muy importante y fundamental de cara a los meses más fríos del año. Revisarlas todas y sellar las que no estén bien nos hará ahorrar por partida doble. Económicamente y en frío.

*La decoración de casa: los colores de verano nos dan frescura, si nos decantamos por tonos acogedores y cálidos sentiremos más y mejor confort. Los colores más agradables para esta época de otoños son los rojizos, naranjas, marrones o el dorado. Se acerca la época de cortinas y alfombras.

*Ventilar y limpiar: aprovechando que aún hace buen tiempo es momento para ventilar y lavar a fondo. Como en otoño ya pasaremos más horas en casa siempre será mejor si esta está bien ventilada.

*Preparación de la zona exterior de la vivienda: es importante guardar bien cosas que en todo el invierno no utilizaremos para que de cara al verano que viene estén en buenas condiciones. Una buena opción para aprovechar al máximo el espacio exterior de tu vivienda en invierno es con la instalación de una bioclimatic pergola.

*Revisar la instalación de la cale-facción: dependiendo de la instalación que tengamos, tendremos que hacer el mantenimiento de la caldera de gas, purgar los radiadores… limpiar las rejillas, cambiar los filtros, etc, etc.

*Sacar la ropa de invierno: el momento del cambio de armario es perfecto para deshacernos de todas aquellas cosas que tenemos olvidadas y jamás nos volveremos a poner. Aquí también apro-vecharemos para ver si tenemos todo en buenas condiciones o si, por el contrario, necesitamos algo para la llegada de los meses fríos.