Premier Británica se Compromete a Llevar el Acuerdo del ‘Brexit’ Ante el Parlamento

La primera ministra británica, Theresa May, se ha comprometido a llevar el acuerdo final sobre el brexit a una votación en ambas cámaras del Parlamento.En un discurso muy esperado en Londres, May dijo que una vez que Gran Bretaña haya negociado un acuerdo final para salir de la Unión Europea, este será sometido a votación en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.

Confirmó que Gran Bretaña abandonaría el mercado único. Sin embargo, dijo que, en las próximas negociaciones con la UE, Gran Bretaña buscaría un régimen aduanero para sustituir las disposiciones de la unión aduanera del bloque.

Tal acuerdo podría equivaler a ser un “miembro asociado” de la unión aduanera, dijo.

May dijo que Gran Bretaña no adoptaría un acercamiento “mitad dentro, mitad fuera” con la Unión Europea, lo que indica que el llamado “brexit duro” está sobre la mesa.

“Buscamos una nueva y equitativa asociación, entre una indepen-diente, autónoma y global Gran Bretaña y nuestros amigos y aliados en la UE”, dijo May.

“No queremos una membresía parcial de la Unión Europea, ni ser miembros asociados ni nada que nos deje mitad adentro y mitad afuera. No queremos adoptar un modelo que ya disfrutan otros países. No buscamos aferrarnos a pedacitos de membresía cuando nos vayamos. No. Gran Bretaña se está yendo de la Unión Europea y mi trabajo es conseguir el acuerdo apropiado al hacerlo”.