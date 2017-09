¿Por qué Tenemos el Corazón a la Izquierda?

Tweet on Twitter

Un nuevo estudio, realizado en el Instituto de Neurociencias de Alicante, sostiene que lo que coloca el corazón a la izquierda, en contra de lo que se pensaba hasta ahora, es el empuje de una corriente de células.

El cuerpo humano muestra una simetría bilateral externa, pero internamente posee muchas asimetrías en la posición de los distintos órganos. El hígado está a la derecha mientras que el bazo o el corazón se sitúan la izquierda, por ejemplo.

Sin embargo, todos los órganos aparecen en la línea media del cuerpo al principio del desarrollo embrionario y, a medida que este avanza, cada uno se coloca en la posición concreta que le corresponde. Que el corazón esté a la izquierda o el hígado a la derecha no es casualidad ni azar, sino la forma más eficiente que ha encontrado la evolución para que todas las vísceras quepan en el cuerpo, en medio del entramado de venas y arterias, usando el mínimo espacio posible, y puedan realizar óptimamente su función.

Este proceso es fundamental. Ahora bien, cómo sabe cada órgano dónde tiene que situarse y qué señales se producen para inducir ese traslado son procesos que aún no se comprenden por completo.

En el caso concreto del corazón, su posición con el polo inferior apuntando a la izquierda es fundamental para que haya una concordancia adecuada con las venas y arterias. De hecho, el 50% de las alteraciones detectadas al nacer son malformaciones cardiacas y muchas de ellas tienen que ver con defectos en el posicionamiento del corazón.

Hasta ahora se desconocía el proceso que coloca a los órganos en la posición adecuada durante el desarrollo embrionario, y en concreto al corazón. Ahora un trabajo publicado en la revista Nature despeja este último interrogante.

La investiga-ción, liderada por Ángela Nieto, de la Unidad de Neurobio-logía del Desarrollo del Instituto de Neurociencias en Alicante, encontró que “el corazón aparece inicialmente en la línea media y sabemos que se desplaza a la izquier-da. Hay unas células que, una vez formado el primordio cardiaco, llegan desde los dos lados del embrión hacia el centro. Pero llegan muchas más desde el lado derecho que del izquierdo, desplazando el corazón hacia la izquierda”, explica Nieto. Hasta ahora, se pensaba que había una serie de señales en el lado izquierdo del embrión que se reprimían en el lado derecho para que se produjera la asimetría. Sin embargo, el equipo de Nieto encontró algo que parecía apuntar a la existencia de otro mecanismo adicional, preponderante en el lado derecho.

El corazón en distintas posiciones

Simplificando, lo que los investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante han descubierto es que, una vez formado el primordio del corazón, se incorporan a él más células desde la derecha del embrión, ejerciendo una fuerza de empuje de derecha a izquierda, y produciendo su desplazamiento.

Así, encontraron el origen de un defecto importante, la mesocardia, que se produce cuando el corazón no se mueve de su posición central inicial. Se trata de una anomalía congénita de la posición del corazón, intermedia entre la situación normal y la dextrocardia (corazón a la derecha), en la que la ‘punta’ del corazón está dirigida hacia la derecha.