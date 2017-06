¿Podría Puerto Rico ser el Estado 51 de EE.UU.?

Puerto Rico eligió el domingo anexarse a Estados Unidos en un referéndum no vinculante en el que participó el 23,01% de los habilitados para votar. El plebiscito, impulsado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se promovió para definir el futuro político de la isla con tres opciones: si la isla debía declarar la independencia, mantener el statu quo o convertirse en el estado 51 de la nación norteamericana.

La consulta estuvo marcada por la abstención como consecuencia del boicot de los partidos Independentista Puertorriqueño y Popular Democrático que consideraron que era “una farsa”.

La oposición decidió no votar y criticó al gobierno que gastó US $ 7,5 millones en el refe-réndum luego de haber cerrado 163 escuelas públicas con el propósito de ahorrar recursos.

Rosselló, por su parte, anunció que la ane-xión plena es la solución para combatir la crisis financiera que hace una década se está agravando y que llevó al gobierno a declararse en bancarrota. Según el gobernador, este triunfo abre la puerta para “exigir y reclamar a Estados Unidos el fin de la indigna relación colonial” con ese país.

¿Qué es exactamente Puerto Rico para

Estados Unidos?

Puerto Rico es oficialmente una Comunidad de Estados Unidos. La isla quedó bajo el control estadounidense en 1898 después de la guerra hispanoamericana, pero no fue sino hasta 1952 cuando Puerto Rico y Estados Unidos aproba-ron oficialmente una ley federal que la convertía en un Estado Libre Asociado.

Como residentes de una comunidad de Estados Unidos, los puertorriqueños: *– Tienen su propia constitución

*Tienen su propio gobernador *Solamente pagan impuestos sobre el trabajo realizado dentro de Estados Unidos

*Pagan el Seguro Social y pueden te-ner acceso a Medicare y Medicaid, pero no a otros programas gubernamentales

* No tienen voto en el Congreso de Estados Unidos – Pueden votar en las elecciones primarias presidenciales, pero no en las elecciones presidenciales * Son ciudadanos estadou-nidenses nacidos naturalmente.

También vale la pena señalar que hay un mi-llón más de puertorriqueños que viven en el continente de los Estados Unidos que los que viven en Puerto Rico.

¿Por qué algunos puertorriqueños

quieren una estadidad?

Después de las elecciones de este fin de semana, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que los votantes “reclamaban [su] igualdad de derechos como ciudadanos estadounidenses”.

Sin embargo, es más profundo que eso. Puerto Rico se encuentra en una crisis económica. El Estado Libre Asociado solicitó la bancarrota municipal en mayo, y está en deuda por 70 mil millones a varios acreedores. La pobreza es desenfrenada, el desempleo es alto – 11.5% – y los partidarios de la estadidad, incluyendo Rosselló, dicen que la medida podría impulsar la economía de Puerto Rico.

¿Cómo podrían llegar a ser un estado?

Es la decisión del Congreso. Para convertirse en el estado número 51, el Congreso tendría que aprobar un estatuto para admitir a Puerto Rico como un estado, y las conversaciones alrededor de esa posibilidad han estado sucediendo obviamente por décadas.

Las generalidades de este proceso se encuentran en la cláusula de “Estados Nuevos” de la Constitución de Estados Unidos. Cada estado después de las 13 colonias originales ha sido admitido bajo esta directiva.

Después de la votación, Rosselló dijo en una declaración que visitará pronto Washington y que abogará por su condición de estado. Sin embargo, las cifras de la elección pueden ahogar su argumento.

¿Por qué la participación fue tan baja?

A primera vista, puede parecer que la estatidad tuvo una victoria con el voto de este fin de semana. Sin embargo, los números cuentan una historia diferente. Según la Comisión Electoral del Estado, 518.000 personas votaron, lo que representa el 23% de los votantes elegibles. A modo de comparación, en 2012, 1,8 millones de personas votaron, lo que representó una participación del 77,5%. Así que aunque el voto estatal “ganó”, 300.000 personas menos votaron por esa opción este año que en 2012.