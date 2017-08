¿PODEMOS DEFINIR LA NATURALEZA?

Por Emilio Martínez Paula

Es casi imposible, aunque el diccionario la define: Naturaleza. Conjunto, orden y disposición de las cosas y de la fuerzas del Universo. Los científicos estudian los fenómenos de la naturaleza. Conjunto de obras que no han sido hechas por el hombre.

Me parece poco claro todo esto. Pero inten­taremos hablar sobre qué es la natu­raleza.

La mayoría de las personas nunca se han preocupado de meditar sobre este tema, pueden suponer que es lo natural: el conjunto de todo lo que encontramos en el planeta Tie-rra, el aire, las aguas, ríos y mares, los ár­boles y todos los vegetales, más los animales, entre los que contamos con el más feroz de todos: el hombre, el que tiene cierta capacidad para razo­nar, pero la inteligencia y la facultad para razonar no está compartida en forma igual para todos. El grado de inteligencia del promedio es muy parecido. Los superdotados, los ge­nios que son bien diferentes al común, son una minoría. La mayoría marcha adelante siguiendo el camino abierto por los superdotados, aunque los envidian, y muchas veces aspiran a robarse lo que otros han producido gracias a su dedicación al trabajo, durante los siete días de la semana. En general el hombre mata a los demás animales y se los come: Se come todo el ganado, vacas y toros, los puercos, los pollos y gallinas, pescados, en fin, todos los otros animales. Y en algunos mo­mentos de la historia, y ahora en algunos casos, practica la antropofagia, el canibalismo. En re­sumen son personas que les gusta comer carne de seres de su misma especie. A esto podemos añadir que el hombre también mata por placer, como si practicara un deporte. Caza a la mansa paloma, al ciervo y a todo animal indefenso. Todo lo que se encuentra en el bosque. Pesca en mares y ríos, por comer y también por el placer de pescar a ciertos peces a los que saca de su medio natural, el agua, y los deja morir en tierra, en terrible agonía al no poder respirar fuera de ella.

Hay animales, no sé si se puede llamar así, como los tiburones, que comen otros peces y tam­bién atacan con ferocidad a los humanos que se encuentran en el agua.

Otros, no menos feroces, son los leones, ti­gres, panteras y todos los carnívoros que cuando tienen hambre devoran pacíficos cervatillos y a otros que no se pueden defender. Pero matan por imperativo de su naturaleza, vienen a la vida a demostrar que la naturaleza, en su peor momento, es nada más que un animal comiéndose a otro animal.

Si seguimos por este camino hay que preguntarse: el mosquito, el chinche, la pulga, el piojo, los ratones, las ratas la cucaracha y todos esos molestos bichos que nada producen ¿a quién tenemos que agradecérselo? La abeja, también ataca y pica pero deja a cambio la dulce miel. Y la pregunta difícil de respon-der: ¿Quién creó a ese ser feroz, que desde que aparece en la historia es en medio de guerras, luchando por ser poderoso, tratando de imponerse unos a otros: el ser hu­mano, que no es tan humano como debe ser.

De cada cien seres humanos el uno por ciento crea cosas, el noventa y nueve vive gracias a los que son capaces de crear riquezas. Ya sea por su esfuerzo para hacer negocios u otros medios de acumular fortuna. Esos son los que crean su­permercados, done usted sale de su casa y con­sigue los alimentos para poder comer y vivir. Al mismo tiempo que crea puestos de trabajos. Los que logran tener fortuna la depositan en los ban­cos que luego prestan dineros a los que quieren comprar un automóvil, una casa o mejorar sus negocios. En los países de libre empresa, como los Estados Unidos y otros como Francia, Ingla-terra, etc. La gente vive mejor. Son los países que más riquezas y libertades tienen. En los países del campo socialista, como Rusia, y China, la gente pasa hambre y toda clase de miserias y no tienen libertades. Como sucede en Cuba. Maduro, en Venezuela, sigue el camino demarcado por Fidel y ahora por Raúl Cas­tro, un asesino y ladrón. Venezuela un país rico está en la miseria y la dictadura. Siguen ese ejemplo Bo­livia, Ecuador, Ortega en Nicaragua, no respetan la democracia, sólo aspiran a permanecer en el poder, diciendo mentiras.