Piden en Chile no Invitar a Maduro y a Castro a Investidura de Sebastián Piñera

Catorce exministros, tanto de oposición como de la coalición oficialista, hicieron llegar el miércoles una carta a la presidenta de Chile, Michelle Bache-let, en la que rechazan la invitación al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y al de Cuba, Raúl Castro, a la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo.

En la misiva señalan que “los gobiernos de los países citados anteriormente no son legítimos, puesto que en el ejercicio del poder han perseguido y silenciado a voces disidentes, suprimiendo las más elementales libertades y violando sistemáticamente los derechos humanos”.

“Le pedimos a la presidenta un gesto de solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela, que sufren la represión de quienes abusan del poder a fin de perpetuarse en él e impedir la consolidación de un sistema democrático, como sí lo ha logrado Chile después de mucho sufrimiento”, añade el texto.

Los exministros consideran que el Gobierno chileno comete “un grave error” en reiterar la invitación al cambio de mando presidencial, a Nicolás Maduro, y a Raúl Castro “quienes son incapaces de garantizar en sus respectivos países la alternancia en el Poder, por medio de la cele-bración de elecciones libres, justas, plurales y democráticas”.

Entre las firmas se encuentran la de Andrés Zaldívar, en su calidad de exministro de Hacienda e Interior; Jorge Burgos, Defensa e Interior; Mariana Aylwin, Educación; Felipe Kast Desarrollo Social; Andrés Velasco, Hacienda y Luciano Cruz-Coke, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

En esta misma línea, el pasado 15 de febrero, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile pidió a Nicolás Maduro, “abstenerse de participar” en la investidura de Sebastián Piñera como mandatario de Chile, el próximo 11 de marzo, después de que el Gobierno de Michelle Bache-let ratificara la invitación.

“Hacemos una invitación al presidente Nicolás Maduro a abste-nerse de participar en el cambio de mando Presidencial de nuestro país. Los democratacristianos debemos mirar y construir con esperanza el corto, mediano y largo plazo de Chile y América Latina”, según una declaración en la página web del partido.

Una semana antes, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC) hizo lo propio al lanzar una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno de Chile que no invite al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni al de Cuba, Raúl Castro, a la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo en Valparaíso.

“No puede ser que en un acto democrático como un cambio de mando se invite a líderes, o a dictadores en este caso, que no cumplen con esos procesos democráticos en sus países”, dijo en esa oportunidad a Efe Juan Carlos Vargas, coordinador de la campaña.