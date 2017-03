Perú Espera la Llegada de más Lluvias

La cuenta de muerte y destrucción aumenta a cada hora en Perú. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las riadas de agua, piedras y barro conocidas como huaicos ya se han cobrado la vida de 75 personas , dejando casi 100.000 damnificados, cerca de 630.000 afectados y más de 134.000 viviendas dañadas. Los mayores estragos se registran al norte del país, sobre todo en la región Piura, donde son 225.000 los perjudicados. Es decir, casi un tercio del total.

Cerca a Piura está la región La Libertad. Su capital es la ciudad de Trujillo, que sufrió el sexto huaico de la semana, por el desborde de la quebrada de San Idelfonso. En esta ocasión arrastró piedras y lodo hasta la Plaza de Armas, volviendo intransitable el centro histórico. A su paso por el cementerio de Mampuesto, destruyó numerosos nichos y dejó al descubierto una buena cantidad de cadáveres.

Un informe del gobierno indica que 33 carreteras han sido afectadas por la crecida de los ríos y los desprendimientos de piedras . Según se reporta, los peores destrozos está al norte, donde varias zonas se encuentran aisladas. Además de coordinar el desplazamiento de maquinaria para la refacción de las vías, el vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció la compra de 120 puentes modulares chinos, para salvar los obstáculos de la naturaleza. También ha sido muy golpeada la infraestructura educativa. Varios colegios de Lima recibirán aulas prefabricadas e instalaciones sanitarias para poder operar. Como medida de seguridad, las clases en la zona metropolitana de la capital seguirán suspendidas. En Lima provincias, se reiniciarán el lunes 27.

Para afrontar la emergencia, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski refirió que se está evaluando la posibilidad de nombrar a una personalidad encargada de la reconstrucción. “Lo que estamos estudiando, tene-mos unos días más, es crear una especie de zar de la reconstrucción. No me gusta la palabra zar. Pero es un sistema, así como el plan Marshall en Europa, algo dedicado a esto”, dijo. Kuczynski precisó que, quien sea nombrado, deberá tener plenos poderes para cumplir su labor.

La emergencia se debe a un fenómeno conocido como Niño costero. Este se produce por un inu-sual calentamiento de las aguas del océano Pacífico, que se evaporan en grandes cantidades y se condensan en las alturas serranas, causando los temporales que luego desbordan las cuencas de los ríos. Perú no registraba un suceso similar desde 1925, cuando la ciudad de Trujillo fue completamente destruida.

Pero lo peor parece no haber pasado todavía. El servicio nacional de meteorología peruano ha pronosticado que esta semana las lluvias arreciarán en la vertiente occidental de la sierra, y que no pararán hasta finales de marzo.