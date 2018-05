Periodista Mexicana Ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La periodista Alma Guillermoprieto ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. Guillermoprieto estudió danza, actividad a la que se dedicó profesionalmente hasta 1973. Como reportera inició su carrera cubriendo para The Guardian la revolución sandinista en la Nicaragua de los setenta y más tarde se pasó al Washington Post, periódico estadounidense en el que reveló la masacre del Mozote en El Salvador.

El jurado ha alabado a la periodista por su escritura “clara, rotunda y comprometida”, con la que ha sabido tender “puentes en todo el continente americano” y su “con enorme coraje, también en el ámbito de la comunicación anglosajona”. El galardón reconoce la larga “trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica” de esta escritora, periodista y profesora que “con una escritura clara, rotunda y comprometida, representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea”, concluye el acta del jurado.

También ha colaborado con distintos medios como EL PAÍS, Newsweek, The Washington Post o New Yorker y ha recogido en libros fundamentales del perio-dismo contemporáneo algunos de sus más célebres trabajos. En 2017 se le concedió el Premio Ortega y Gasset a toda su trayectoria. El jurado destacó su capacidad para hacer un periodismo de alcance internacional, “con el que ha sabido transmitir las complejidades de la realidad latinoamericana en general y de su país en particular”

“Yo sigo pensando que nuestro papel es ser el espacio donde la gente recibe la información necesaria para entender, el espacio donde la gente puede sentarse a reflexionar, el lugar donde nosotros ayudamos a la reflexión con información que no se percibe sólo con una imagen”, comentaba hace dos años en una entrevista.