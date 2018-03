Paris Hilton Perdió su Anillo de Compromiso en un Club Nocturno

Teniendo en cuenta que faltan escasas semanas para que cumpla su sueño de vivir una boda de cuento de hadas con su prometido Chris Zylka, un evento del que no ha dejado de expresar su entusiasmo a lo largo de los últimos meses, resulta comprensible que Paris Hilton quisiera aprovechar la noche del viernes para disfrutar de una animada fiesta con el actor y, de esta forma, dar el pistoletazo de salida a las celebraciones.

Sin embargo, lo que jamás hubiera imaginado la rica heredera antes de entrar con su futuro marido en una discoteca de Miami es que tales festejos casi terminan en tragedia con la desaparición de su anillo de compromiso, esa cara pieza de joyería a la que, semanas atrás, describía como la más “maravillosa” del mundo, y que hace dos noches saltó como un resorte de su dedo mientras bailaba intensamente en la zona VIP.

“Paris estaba bailando como loca con las manos hacia arriba, y un minuto después el anillo ya no estaba en su dedo. Se dio cuenta de que habría salido disparado en dirección hacia las otras mesas y entró directamente en pánico”, ha explicado un testigo de lo ocurrido al diario The New York Post.

Pese a que el suceso se produjo ya a primeras horas de la mañana, con los clientes algo perjudicados por los efluvios del alcohol pero dispuestos a exprimir al máximo la velada, tanto el equipo de seguridad del establecimiento como numerosos voluntarios se pusieron manos a la obra para encontrar tan preciado objeto, que acabó siendo localizado dentro de un cubo de botellas de champán dos mesas más allá de donde se encontraba la pareja.

Paris lloró de alivio cuando se enteró de que lo habían encontrado dentro del cubo. Pasó un buen rato desde que empezó la búsqueda con linternas, liderada por el propio Chris, hasta que lo hallaron.