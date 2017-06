Para Leerte Mejor

Español. Que se tenga noticia, esa es la primera lengua europea en escucharse en lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América. Es más, mientras el inglés pugnaba por sobrevivir junto a sus maltrechos hablantes en una angosta franja de tierra en la costa Este, el castellano se extendía, como una apacible pero imparable marea lingüística, no solamente por lo que luego serían los estados fronterizos del sur, sino por toda la ribera continental del Oeste hasta lo que con el tiempo llamaríamos el Canadá. No en balde la gran cantidad de toponímicos en español todavía vigentes, tanto para denominar estados, como ríos, grandes ciudades. Sirven de ejemplo Montana (con su eñe truncada, pero hispana aún). Texas, Nevada; Amarillo, Colorado, Río Frío, Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, y un largo etcétera. La primera ciudad en fundarse fue hispana: San Agustín, en el litoral atlántico de la Florida. Todavía se conserva allí el local de lo que se identifica en los folletos turísticos como la primera escuela existente en los EE.UU. Lo que no se dice es que la lengua de instrucción en ese colegio primado de Norteamérica fue el español.

Consecuentemente, las primeras publicaciones en estas tierras vieron la luz en nuestro idioma. Sólo que no eran estadounidenses, pues todavía no existía el país del cual habría de surgir el gentilicio. Eran publicaciones del Virreinato de la Nueva España, con su lejano centro en el antiguo Tenochtitlán; tan distante de estas zonas que sus gobernadores no tenían idea de hasta dónde se extendían sus dominios. Todo cambió bruscamente cuando España decidió canjear la Florida por La Habana, -luego de unos meses de ocupación inglesa-, y las exiguas trece colonias británicas dejaron de serlo, cobrando tales bríos con sus independencias que todo un continente les pareció chico. Compra de gigantesca extensiones territoriales por bagatelas, anexiones a la fuerza, desahucios y relocalizaciones con violencia de pueblos autóctonos, y ocupaciones de zonas cuyas existencias no se conocieron sino con la expedición de Lewis y Clark, concluyeron en la formación del coloso norteamericano actual. Esta muestra bibliográfica tiene como objetivo registrar la extensión del uso del idioma español en el mundo editorial y los medios masivos de comunicación de los Estados Unidos en los primeros años del Siglo XXI.