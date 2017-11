Países Europeos Crearán Cuerpo de Defensa Común

Tweet on Twitter

La mayoría de países de la Unión Europea confirmaron esta semana su vo-luntad de comprome-terse en una “coope-ración” militar reforzada, tanto en el desarrollo conjunto de armas como de operaciones exterio-res, con el objetivo de impulsar una Europa de la Defensa. “Vivimos un momento histórico para la defensa europea”, dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, tras la firma por los ministros de los 23 países del documento que sienta las bases de la “cooperación estructurada permanente” (Pesco, por sus siglas en inglés).

Mogherini dijo que ahora se podrán desarrollar las “capacidades militares para reforzar la autonomía estratégica” de una UE preocupada por el compromiso de Washington en la defensa mutua en el marco de la Otán y una desafiante Rusia en su flanco oriental. Desde el fracaso de la puesta en marcha de una Comunidad Europea de Defensa hace 60 años, los europeos nunca han conseguido avanzar en este campo, sobre todo a causa de las reticencias de países como Reino Unido en el sentido de ceder parte de su soberanía nacional. No obstante, una sucesión de crisis desde 2014 –anexión de Crimea por Rusia, conflicto en el este de Ucrania o crisis migratoria–, así como el ‘brexit’ y la llegada de Trump al poder en EE.UU. cambiaron el escenario.

Europa fuerte

Esta iniciativa es una “respuesta al desarrollo de atentados” en el otoño de 2015, pero también “a la crisis en Crimera”, aseguró el canciller francés Jean-Yves Le Drian. “Para nosotros es importante, especialmente tras la elección del presidente estadounidense, que podamos organizarnos independientemente como europeos”, agregó Le Drian, y la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal, subrayó la complementariedad con la Otán.

Para De Cospedal, desde ahora, las limitaciones que muchas veces nos encontrábamos para que una Europa fuerte fuera la garantía de una Otán fuerte ya nos las vamos a tener”. Cuando Londres prepara la salida británica de la UE para el 29 de marzo de 2019, su canciller, Boris Johnson, alabó la “idea prometedora” de la Pesco, que el Reino Unido, la prime-ra potencia militar del bloque, apoyará aunque no se sume al resto de sus socios.

Reino Unido, Irlanda, Portugal, Malta y Dinamarca no se suman a la iniciativa que se lanzará en diciembre y podría poner en marcha, a largo plazo, un cuartel general operativo para unidades de combate de la UE o una plataforma logística de operaciones.