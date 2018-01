PADDINGTON 2

Synopses (English & Spanish):

Following the worldwide hit “Paddington,” one of the most successful family films of all time, this much-anticipated sequel finds Paddington (Ben Whishaw) happily settled with the Brown family in London, where he has become a popular member of the local community, spreading joy and marmalade wherever he goes. While searching for the perfect present for his beloved Aunt Lucy’s hundredth birthday, Paddington sees a unique pop-up book in Mr. Gruber’s antique shop and embarks upon a series of odd jobs to buy it. But when the book is stolen, it’s up to Paddington and the Browns to unmask the thief.

Tras el éxito mundial “Paddington”, una de las películas familiares más exitosas de todos los tiempos, esta secuela tan esperada encuentra a Paddington (Ben Whishaw) felizmente asentado con la familia Brown en Londres, donde se ha convertido en un miembro popular de la comunidad local, difundiendo alegría y mermelada donde sea que vaya. Mientras busca el regalo perfecto para el cumpleaños número cien de su amada tía Lucy, Paddington ve un libro pop-up único en la tienda de antigüedades del señor Gruber, y se embarca en una serie de trabajos extraños para comprarlo. Pero cuando el libro es robado, le toca a Paddington y a los Browns desenmascarar al ladrón.

Release Date: January 12, 2018

Director: Paul King

Producer: David Heyman

Rating: PG: Animation | Adventure | Comedy

Runtime: 103 Min.

Social:

Trailer: YouTube.com/Paddington2