Oposición: La Declaración de Puigdemont es un Golpe de Estado

La dirigente de la oposición en el parlamento catalán dice que la declaración del presidente Carles Puigdemont de que tiene un mandato para declarar la independencia de España “es un golpe” y no tiene apoyo en Europa.

Inés Arrimadas, del partido Ciudadanos, dice que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles y europeos y no permitirán que los funcionarios regionales les “rompan el corazón”.

Puigdemont dice que el resultado del referendo del 1 de octubre le dio mandato para declarar la independencia de la región, pero propone esperar “unas semanas” para alentar el diálogo.

En su discurso ante el parlamento, Puigdemont criticó duramente la res-puesta del gobierno español al refe-rendo, pero dijo que los catalanes no tienen nada contra España o los españoles y que quieren entenderse mejor.

Apoyo al Gobierno de Rajoy ante el reto soberanista de Puigdemont

Las reacciones de apoyo hacia el ejecutivo de Mariano Rajoy por la creciente escalada independentista en Cataluña se han manifestado desde diversos organismos, instituciones y líderes políticos de alto nivel. Tras la aprobación de la laey de ruptura aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado 6 y 7 de septiembre, el Parlamento Europeo ya mostró su rechazo ante una eventual salida de Cataluña de España al afirmar que “cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la Unión Europea”. Después de la celebración del referéndum ilegal el pasado 1 de octubre, los líderes europeos —encabezados por la canciller alemana Ángela Merkel— también respaldaron la unidad territorial española y la mayo-ría de la Eurocámara criticó la semana pasada la actuación del Gobierno catalán por “saltarse la legalidad vigente”.

La UE, la Liga Árabe y el presidente Trump, entre otros, han mostrado su apoyo institucional ante la escalada de tensión vivida en España por la cele-bración del referéndum ilegal.

Rajoy asegura que usará la Constitución para impedir la independencia

“Mano firme y sin complejos frente al independentismo”.

El Ejecutivo tiene sobre la mesa diversas opciones legales: activar el artículo 155 de la Constitución, que le permitiría obligar a la Generalitat a volver a la legalidad; aplicar la Ley de seguridad nacional; o intentar que el Congreso apoye la declaración del Estado de emergencia o del Estado de sitio. Al tiempo, considera que Puigdemont y el resto de políticos que están impulsando la independencia de Cataluña podrían estar incurriendo en dos delitos: sedición y rebeldía. Después de reunirse de urgencia con el consejo de ministros, Rajoy, le pidió este miércoles a Puigdemont, que aclare si declaró la independencia de Cataluña el martes.

Para ello, le dio plazo hasta el 16 de octubre. Además, indicó que antes del 19, el gobierno regional debe volver a la legalidad.