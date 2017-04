OEA Convoca Reunión de Cancilleres Para Abordar la Crisis en Venezuela

La canciller venezolana había amenazado con la salida del país de ese organismo si esa reunión era convocada

En total de 19 países votaron a favor de la reunión ex-traordinaria cuya fecha aún no se ha definido. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este miércoles a los cancilleres de los países miembros para abordar la crisis en Venezuela que es escenario de protestas desde hace varias semanas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo a al agencia de noticias AP que la reunión no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el funcionamiento de su democracia.

El viceministro venezolano para América del Norte Samuel Moncada rechazó la resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez había dicho que si esta reunión se convocaba, Venezuela se retitaría del organismo continental.

“De realizarse alguna reunión de cancilleres de la OEA, que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento de retiro de Venezuela de esta organización”.

Para dejar la OEA Venezuela necesitaría esperar dos años y pagar el dinero que adeuda en cuotas pendientes, que asciende a 8,7 millones de dólares, según lo estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948.

Desde que empezaron las protestas en Venezuela, más de 25 personas han muerto en distintas ciudades del país a consecuencia de disparos o en el marco de saqueos a comercios.

La canciller también atacó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se ha convertido en una figura clave para presionar al gobierno venezolano con el fin de que convoque elecciones.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles la convocatoria con 19 a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia.

Votaron a favor: Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.