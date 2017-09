Nuevos Centros de Ayuda de FEMA en Houston

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) continúa abriendo nuevos centros de atención en el área metropolitana de Houston para atender a los damnificados de Harvey.

Los centros de FEMA buscan dar atención personalizada a los damnificados de Harvey en el área de Houston.

Este es el listado completo de oficinas de atención al público de FEMA:

• St. John Vianney Catholic Church, 625 Nottingham Oaks Trail, Houston, TX 77079.

• Humble Senior Activity Center, 1401 S. Houston Ave., Humble, TX 77338.

• Netrality Building, 1301 Fannin St., Houston, TX 77002.

• Bayland Community Center, 6400 Bissonnet St., Houston, TX 77074.

• Sienna Annex, 5855 Sienna Springs Way, Missouri City, TX 77459.

• Greenspoint Mall, 12300 North Frwy., Houston, TX 77060.

• Webster Civic Center, 311 Pennsylvania Ave., Webster, TX 77589.

• Katy Mills Mall, 5000 Katy Mills Circle, Katy, TX 77494.

• Johnnie Arolfo Civic Center, 400 W. Walker St., League City, TX 77573.

• Baytown Community Center, 2407 Market St., Baytown, TX 77522.

• Old Amegy Bank, 2401 Termini St., Dickinson, TX 77539.

• Simonton Community Church, 9703 FM-1489, Simonton, TX 77476.

• Friendship Center, 31355 Friendship Dr., Magnolia, TX 77355.

• Wharton Civic Center, 1924 N. Fulton St., Wharton, TX 77488.

• The Church Without Walls, 5725 Queenston Blvd., Houston, TX 77084.