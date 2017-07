Nueva Campaña Check To Protect, Enfocada en Llamado a Revisión de Automóviles

Tweet on Twitter

En preparación para el comienzo de la temporada de vacaciones de verano el próximo mes, el National Safety Council (NSC, por sus siglas en inglés), junto con el socio fundador de esta nueva coalición, FCA US, presentaran, Check to Protect una campaña nacional diseñada con el propósito de motivar a conductores de automóviles a revisar si sus vehículos tienen llamados a revisión—o ‘recalls’—pendientes y a resolver estos llamados lo más pronto posible.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), hay más de 53 millones—o más de uno en cuatro—vehículos en uso con ‘recalls’ irresueltos. Esto sucede en un momento en el que el número de muertes debidas a vehículos automotores está a su nivel más alto en más de cincuenta años. Check to Protect busca educar a conductores sobre el asombroso número de vehículos en uso con ‘recalls’ y a enfatizar la necesidad de solucionar rápidamente los llamados a revisión en cuanto uno se entere de ellos.

“Los choques de vehículos son una de las causas principales de muerte en los EE.UU.” dijo la Presidenta y CEO de NSC, Debbie Hersman. “Cuando los vehículos están en su mejor condición posible, reducen la probabilidad de riesgos críticos. Desafortunadamente, demasiados conductores no toman los pasos necesarios en cuanto a llamadas a revisión pendientes, o están inseguros si sus coches tienen recalls en el primer lugar. Check to Protect debe de ayudar a reducir esta falta de averiguación, y por extensión, hacer nuestras calles y carreteras más seguras.”

El problema es aún más serio entre los dueños de vehículos viejos y usados. Según el Auto Alliance (Alliance of Automobile Manufacturers) y Global Automakers, el número de conductores con vehículos nuevos que resuelven sus llamadas a revisión es alrededor de 83 por ciento. Mientras tanto, ese promedio cae a solo 44 por ciento para dueños de autos entre cinco a diez años de uso. Eso se debe al hecho de que los vehículos viejos y usados han tenido más dueños, lo cual complica el poder notificar a los dueños actuales sobre llamados a revisión. Este descubrimiento motivo a NSC y FCA US a enfocar Check To Protect hacia dueños de vehículos viejos y usados.

Conductores pueden ir a checktoprotect.org para introducir el número de identificación de su vehículo (VIN) y así recibir un informe completo sobre el estado de ‘recall’ de su vehículo. Los 17 dígitos del VIN se pueden encontrar en la parte inferior izquierda del parabrisas del auto o en el interior de la puerta del lado del conductor. También se pueden ver en la tarjeta de registración del vehículo y posiblemente en la documentación de seguro de auto.