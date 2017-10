Nueva Amenaza de Kim Jong-un a Donald Trump

Tweet on Twitter

El líder norcoreano Kim Jong-un calificó al presidente estadounidense Donald Trump de hombre “mentalmente trastornado” y declaró que pagará “caro” por sus amenazas contra Corea del Norte con un posible ensayo de bomba de hidrógeno en el Pacífico. El magnate, como siempre, no se quedó callado y respondió con otra amenaza, en una semana en la que aumentó aún más la tensión entre ambos países.

Horas después de que Washington anunciara un refuerzo de sanciones contra Pyongyang y que Trump lo haya apodado a su líder de “rocket man” (“hombre-cohete”) y amenazando al país enemigo con la “destrucción total”, el líder norcoreano lanzó un ataque muy personal contra Trump.

Trump “me ha insultado, a mí y a mi país, ante los ojos del mundo entero, y ha lanzado la más feroz declaración de guerra de la historia”, dijo Kim, según un despacho de la agencia oficial norcoreana KCNA.

“Voy a hacer que el hombre que está al frente del mando supremo de Estados Unidos pague caro por su discurso”, agregó. “De manera segura y definitiva domesticaré con fuego al viejo estadounidense mentalmente trastornado”, amenazó.

Al mismo tiempo, el ministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Ri Yong-Ho, declaró a los periodistas que Pyongyang podría hacer explotar una bomba de hidrógeno fuera de su territorio. “Creo que podría ser un ensayo de bomba de hidrógeno de un nivel sin precedentes tal vez sobre el Pacífico”, afirmó. “La decisión depende de nuestro líder, así que no lo sé seguro”, matizó el ministro.

Ante estas declaraciones, Trump calificó a Kim Jong de “loco” y ame-nazó que Estados Unidos lo pondrá a prueba “como nunca antes”.

“Kim Jong-un de Corea del Norte, quien es obviamente un loco al que no le importa privar de comida o asesinar a su pueblo, será puesto a prueba como nunca antes”, escribió el mandatario en Twitter.