“Nosotros no Somos ICE”: Dice Alcalde de Houston

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, emitió un fuerte pronunciamiento contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que prohibe el ingreso al país de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

Turner, en rueda de prensa conjunta con el director del sistema aeroportuario de Houston, Mario Díaz, y otras autoridades de la ciudad reconoció la forma pacífica en que protestaron cientos de personas contra la orden del presidente Trump.

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger a cada una de las personas que viven en Houston, para que no vivan con miedo”, dijo Turner, quien agregó que si alguien se siente amenazado debe llamar a la policía a notificar.

“Nosotros no somos ICE”, agregó Turner al referirse a las autoridades de inmigración.

Insistió en que “Houston es una ciudad que da la bienvenida” y agregó “que su diversidad es un activo y una fortaleza”.

“En esta ciudad no construimos muros, construimos relaciones; no separamos familias, las valoramos, no odiamos, amamos”, agregó.

La orden ejecutiva del presidente Trump también prohibió el ingreso de refugiados sirios al país de forma indefinida y de otros países por 120 días.

En la rueda de prensa también se hizo presente el jefe de policía, Art Acevedo, así como otras dignatarios de la ciudad.

“Nosotros estamos enfocados en la seguridad de todos los ciudadanos de Houston”, dijo Acevedo al referirse a la orden presidencial. “No nos interesa si tienen documentos o no”, dijo Acevedo, “estamos aquí para protegerlos”, agregó.