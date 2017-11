No Juegue con la Seguridad de los Juguetes: Consejos de la CPSC Sobre Regalos Seguros

En este comienzo de la agitada temporada de fiestas en el país, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) está emitiendo un recordatorio sobre la seguridad de los juguetes. “La seguridad de los juguetes continúa siendo una principal prioridad para la CPSC, especialmente durante esta temporada de dar regalos”, dice la presidenta en funciones de la CPSC, Anne Marie Buerkle.

Un nuevo reporte divulgado por la CPSC estima que hubo 174,100 lesiones relacionadas con juguetes que fueron tratadas en salas de emergencia y siete muertes en 2016 de niños menores de 15 años. Los juguetes para montar o de desplazamiento, específicamente las patinetas no motorizadas, fueron la categoría de juguetes asociada con la mayoría de las lesiones y casi la mitad de las muertes vinculadas a juguetes. Todas las muertes con juguetes para montar se debieron a incidentes con vehículos motorizados. La mayor parte de las lesiones fueron cortadas y moretones en la cabeza y el rostro.

En el año fiscal 2017 se confiscaron más de 745,000 juguetes en los puertos por violar normas de juguetes. Se confiscaron casi 360,000 juguetes con plomo. Gracias al trabajo en colaboración con CBP, estos productos infractores de las normas nunca llegaron a las tiendas y se mantuvieron fuera de los hogares de los consumidores.

RETIROS DEL MERCADO: En el año fiscal 2017, la CPSC emitió 28 retiros del mercado de juguetes. Los juguetes se retiraron del mercado por defectos como riesgos mecánicos, de asfixia y de incendio que pueden lesionar a un niño. Los consumidores siempre deben revisar sus casas y sus cajas de juguetes para ver si tienen juguetes retirados del mercado.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA LAS FIESTAS:

Revise la etiqueta: escoja juguetes apropiados según la edad leyendo la etiqueta sobre la edad recomendada para el juguete. Juguetes con partes pequeñas no deben de estar al alcance de niños menores de 3 años, ya que pueden causar la asfixia. Evite también canicas y pelotas pequeñas para niños menores de 3 años.

Adquie-ra equipo de seguridad: en el caso de las patinetas y otros juguetes para montar o de desplazamiento, la supervisión es esencial, junto con un equipo de seguridad apropia-do, que incluya cascos. Los cascos deben usarse apropiadamente en todo momento y deben quedar a la medida. Evite andar en patineta en una calle o carretera con otros vehículos de motor.

Hoverboards (patinetas eléctricas): aunque no se consideran un juguete, las patinetas elécticas o hoverboards deben cumplir con la norma de seguridad UL 2272.

Tenga cuidado con los imanes: los imanes de alta potencia son peligrosos y deben mantenerse lejos de niños menores de 14 años. Los juegos de construcción con imanes pequeños también se deben mantener lejos de los niños pequeños.