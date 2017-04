NO HUBO UN CHINO TRAIDOR, NO HUBO UN CHINO DESERTOR

Por Emilio Martínez Paula

Las palabras que inician este breve trabajo aparecen en el monumento erigido en la ciudad de La Habana en homenaje a los chinos que pelearon en las filas del Ejército Libertador en Cuba. Están escritas en piedra. Fueron pronunciadas por Gonzalo de Quesada.

Por allá por 1837 llegaron los primeros chinos a Cuba, como obreros manuales, se les llamaba “coolies”. Eran contratados por ocho años para sustituir a los negros esclavos, cuya importación estaba prohibida.

Venían contratados en condiciones en que, muchos casos, equivalía a la esclavitud. Aunque nos estamos alejando de nuestro propósito, que no es otro que hablar de la presencia de los chinos en nuestra Guerra de Independencia anotaremos que la alimentación, al menos teórica, de un esclavo negro, era muy parecida a la de los “coolies”, pero un poco mejor. Según el reglamento de los esclavos negros los amos deben dar dos o tres comidas al día como mejor les parezca. Estas comidas podían ser seis u ocho plátanos, o su equivalente en boniato, ñames yucas y otras raíces alimenticias. Ocho onzas de carne o bacalao y cuatro onzas de arroz. La comida de los “coolies” consistía en dos libras y medias de viandas y media libra de carne salada al día. Ganaban dos pesos al mes. Estaban contratados y tenían que trabajar doce horas diarias por el término de ocho años al término de los cuales podían volver a China o a firmar otro contrato por ocho años. De todos modos se les presionaban y maltrataban. Antes de hablar de la presencia del chino en nuestra Guerra de Independencia no podemos olvidar el colorido que recibía la isla de Cuba, especialmente La Habana, de la industriosa colonia china. Los puestos de frutas, viandas y frituras, bollitos de carita, chicharrones, majúas fritas, helados.Los chinos se desarrollaron en Cuba, principalmente, en el ramo de los pequeños negocios. En La Habana había una “institución”, la fonda china, donde por diez centavos te servían “una completa” que consistía en abundante arroz blanco y frijoles negros, carne y pan. Eran famosos los restaurantes chinos. Era tradición: Después de una noche de unos cuantos tragos de más, en el restaurante del Mercado Único en Los Cuatro Caminos, una sopa china lo ponía todo en claro. Quitaba la borrachera.

El Pacífico, era mi lugar favorito. Famoso además de su buena comida china por ser frecuentado por los artistas y figuras de fama mundial, con su elevador en el que no cabían más de cinco personas…incluyendo al que lo manejaba.

Los empresarios chinos llegaron a tener negocios importantes como la Cafetería América, al lado del cine del mismo nombre. El Wakamba, el Mandarían el Hong Kong y muchos otros centros del buen comer.

Los chinos tenían un periódico diario, el “MAN SEN YAT PO”, traducción: La Voz del Pueblo. Tenían sus talle-res y redacción en Zanja casi esquina a San Nicolás.

En los días que estudiaba periodismo visitamos los talleres. Todos los textos se “paraban a mano” es decir con letras o caracteres sueltos como en español antes que se inventara el linotipo.

LOS CHINOS EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

Al comienzo de la Guerra del 68 los esclavos negros y los chinos esclavizados con contratos engañosos, se unie-ron al Ejército Libertador Cubano. Los negros, como eran mayoría, ganaron todos los galones en acciones de guerra. Los chinos por su parte colaboraron eficazmente y varios lograron a ganar sus galones como oficiales. Muchos cambiaron sus nombres a nombres en español, posiblemente eran los nombres de sus anteriores patronos. Cientos de chino se unieron a las filas del Ejército Libertador. Como el capitán Liborio Wong, ayudante de Modesto Díaz, general dominicano. El comandante Sebastián Sian, a las órdenes del generar Thomas Jordan con no menos de cuatrocientos chinos. También se destacan el capitán Juan Díaz, el teniente Tancredo, Antonio Moreno y otros que también usaban el nombre de sus patronos. Tal vez sería en honor a estos “mambises” lograr saber su verdadero nombre en chino.

Cuenta Gonzalo de Quesada en su libro Mi Primera Ofrenda, publicado en New York en 1892. Que durante los días de la guerra del 68, interesante momento: En el año de 1871, ante la escasez de armas y municiones, se puede destacar el grado de participación de los chinos en la causa de la libertad de Cuba.

Los combatientes de Las Villas habían pasado a Camagüey y luego a Oriente, bajo la presión de los enemigos. No tenían suficientes armas ni municiones, acosados por el hambre y las enfermedades.Estaba reunido el gobierno de Cuba libre, la Cámara, con fuerzas de Las Villas, Camagüey y Oriente. Los discursos vibrantes, las arengas gloriosas. Pero los villaclareños estaban descontentos porque los orientales tenían suficientes municiones y apenas les daban unas pocas a ellos. En esta situación comisiona-ron a Juan Anelay, para que hablara en nombre de ellos, con pintorescas pero valientes palabras. Anelay no se preocupó por no dominar el español:

-Ciudadano cubano tó- To la gente ta qui jabla bonito namá.Tu dice nosotlo va pa la camaguey, tú no da pa nosotlo life, tú no da pa nosotlo capsulas, tu no da sino poquito povora, no da bala, no da pape, no da pomo, pobesito nosotlo gente de la Villa. Nosotlo principia peleá ayá na Colón, nonotro peleá Lemedio, Cienfuego, nosotlo pasa la tlocha, nosotlo vinimo Camagüey, nosotlo peleá Camagüey, luego nosotlo viene Oriente gente dice acá mucho life, mucha epedición, nosotlo viene busca, chino busca to.- Nosotlos ta Oriente, nosotlo peleá Oriente, generá de nosoitlo muere aquí. Ahola tu quiere nosotlo va pa la camaguey pa matá soldao ayá, tu life, to gente, to gobierno queda aquí Oliente come boniato sentao lo monte, no peleá, Yo digo junto to nosotlo, to gobierno, to la gente camina pa camagüey, mata soldao la Camagüey, ayá mucho que comé, mucha baca, luego sigue pa la Villa, to lifle, to gobierno, to Lepública:luego ¡Viva Cuba libe!

Cuando terminó en medio de la aclamación y del entusiasmo lo pasearon en triunfo brazos fraternales.

Anelay cayó prisionero. Lo mataron sin compasión. Los que vivíamos en La Habana nunca olvidaremos a la populosa comunidad china que tanto ayudaba a que la vida en Cuba fuera más agradable.

NOTA: En estos breve comentarios sobre la colonia china en Cuba hemos tomado muchos datos de la Enciclopedia de Cuba, en particular de un estudio de Napoleón Seuc titulado LOS CHINOS DE CUBA, que es un valioso aporte a la historia de nuestra patria. Napoleón Seuc, nace en La Habana hijo de inmigran-tes cantoneses, tuvo una destacada presencia en la vida pública de Cuba, como abogado y patriota.

Ante la traición de Castro que entrega a Cuba a la URSS, colabora con Manolo Ray en la formación del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Después del fracaso de Playa Girón, va al exilio.