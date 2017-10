Niña de 3 Años Sigue Desaparecida Luego que su Padre la Castigó

Autoridades estatales cancelaron la Alerta Amber para una niña de 3 años de edad identificada como Sherin Mathews que fue abandonada por su padre en la madrugada del sábado pasado porque no quería tomarse la leche.

Extraoficialmente, se sabe que las autoridades están investigando nuevas pistas y no han dicho si por ello cancelaron la alerta, aunque la búsqueda continúa.

Como “castigo” el hombre la sacó de la casa y la dejó en un área boscosa en la parte trasera del hogar ubicado en la cuadra 900 de Sunningdale en Richardson, al norte de Dallas y ahí la dejó.

Minutos después regresó por ella y ya no estaba. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos han estado revisando toda la zona pero la menor, quien fue adoptada de la India, no ha sido hallada.

Autoridades confirmaron que el padre de la menor, Wesley Mathews, fue arrestado por cargos de abandono y poner en peligro a una menor de edad, pero ya pagó una fianza $250,000 para ser liberado.

Por su parte, el Servicio de Protección a Menores (CPS por sus siglas en inglés) ha quitado la custodia de la otra hija, de 4 años, de los Mathews. Ella es hija biológica.

Sherin, mide 3 pies de estatura, pesa 22 libras, tiene ojos de color café y cabello negro. La menor sufre de problemas de desarrollo y de habla.

Estaba usando una blusa rosa y pantalones de pijama negros.

Si tienes información sobre el paradero de Sherin Mathews, llama a la policía de Richardson al 972-744-4801.