NETFLIX Y MÁS DE 50 CANALES SE UNEN A LA QUINTA EDICIÓN ANUAL DE LA SEMANA DE WATCHATHON DE XFINITY

La Maratón Televisiva Comenzará a Partir del 3 de Abril y Ofrecerá a los Usuarios de Xfinity TV un Acceso Ilimitado a Miles de Películas y Series de Televisión y una Semana Gratis de Netflix Para Aquellos Usuarios que No lo Tienen



Comcast anunció que por primera vez Netflix se unirá a los más de 50 canales participantes en la Semana de Watchathon de Xfinity. La quinta maratón anual de TV tendrá lugar del 3 al 9 de abril y ofrecerá a los clientes de Xfinity TV un acceso ilimitado a miles de los mejores programas de televisión y películas de canales premium, de cable y televisión abierta. Durante toda la Semana de Watchathon, los usuarios de Xfinity X1 también tendrán acceso ilimitado a Netflix, sin interrupciones y sin costo adicional, con solo un clic para así disfrutar todo este catálogo de películas y programas donde se encuentran las galardonadas series originales Narcos, House of Cards, Orange Is The New Black, Stranger Things, The Crown y la próxima a salir Ingobernable protagonizada por Kate del Castillo.

Con la adición de Netflix junto a los canales premium, de cable y televisión abierta, los usuarios de X1 podrán:

Ponerse al día con los nuevos programas más comentados del año, tales como Designated Survivor de ABC, This Is Us de NBC, Stranger Things de Netflix, 24: Legacy de FOX, The Arrangement de E!, SIX de HISTORY e Imposters de Bravo.

Ver desde el principio y sintonizar en vivo programas como The Walking Dead de AMC, Quantico de ABC, New Girl y The Simpsons de FOX, Billions de Showtime, Black Sails y The Missing de STARZ y The Magicians de Syfy.

Ponerse al día antes del estreno de las próximas temporadas de varios programas, como The Affair y Ray Donovan de Showtime, Power y Outlander de STARZ, Better Call Saul de AMC, House of Cards y Orange Is the New Black de Netflix y Playing House de USA.

Sumergirse en las temporadas pasadas de series populares tales como Grey’s Anatomy de ABC, The Blacklist de NBC, The X-Files de FOX, American Horror Story de FX, The Flash de The CW y Alone de HISTORY.

Disfrutar en Netflix de las temporadas pasadas de algunos de los programas favoritos del público, como 30 Rock, Breaking Bad, Friday Night Lights, Gossip Girl, LOST, Mad Men, The Office, Sons of Anarchy y The West Wing.

Explorar las series originales de Netflix, muchas de las cuales también están disponibles en español a través de la función SAP, tales como Ingobernable, Club de cuervos, The Crown, House of Cards, Orange Is the New Black, Bloodline, Sense8, Unbreakable Kimmy Schmidt, Gilmore Girls, Master of None y Narcos.

La Semana de Watchathon de Xfinity rompe los récords de visualización año tras año, ya que los clientes de Xfinity TV miraron más de 70 millones de horas en todas las plataformas de Xfinity On Demand en el 2016, lo que representó un aumento de 10% con respecto al año previo, con un incremento de 40% en la visualización en dispositivos móviles.

“Con más de 50 canales participantes y la adición de Netflix, estamos encantados de traer a los clientes de Xfinity TV la mejor y más grande maratón televisiva por quinto año consecutivo”, afirmó Andy Hunter, Vicepresidente de Programación de Comcast Cable. “El objetivo de la Semana de Watchathon de Xfinity es ofrecer un acceso completo e ilimitado a la mejor programación y darle a nuestros usuarios la posibilidad de probar, explorar y mirar todo lo que nuestros socios de contenido tienen para ofrecer”.

Entre los canales que participan en la Semana de Watchathon de este año figuran los siguientes: A&E, ABC, AMC, Animal Planet, BBCA, BET, Bravo, Cartoon Network, CBS Broadcast, CMT, CNBC, CNN, Comedy Central, Crackle, The CW, Discovery, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, E!, ESPN, Food Network, FOX, FreeForm, FX, FXX, FYI, GSN, HGTV, HISTORY, ID, IFC, Lifetime, Logo, MLB Network, MTV, National Geographic, NBC, OWN, Oxygen, PBS, Science, Showtime, Spike, Sprout, STARZ, Syfy, TBS, TLC, TNT, Tru TV, TV Land, USA, VH1, Viceland, We TV y WGNA.

Los usuarios de la plataforma X1 que no son actualmente suscriptores de Netflix disfrutarán de acceso ilimitado al catálogo online de Netflix durante toda la Watchathon Week y tendrán la posibilidad de suscribirse el 10 de abril. Para obtener más información sobre la Semana de Watchathon, visita xfinity.com/watchathon o únete a la conversación en facebook.com/xfinity y en Twitter usando #Watchathon y siguiendo a @XFINITY. La disponibilidad de contenido variará en las plataformas de Xfinity On Demand (TV, Xfinity.com/Stream y la aplicación Xfinity Stream), y en prácticamente todos los casos el contenido podrá verse sin importar el nivel de suscripción de video al que esté suscrito el cliente.