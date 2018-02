Netanyahu de Visita en Rusia Para Hablar Sobre Siria

Tweet on Twitter

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvieron el martes un encuentro cuyo tema central fue el conflicto sirio. En particular, Netanyahu se refirió al papel que juega Irán en ese escenario y pidió a Rusia que no permita que ese país se instale en Siria. El pedido de Netanyahu llega cuando se anuncian nuevas rondas de negociación con la meta de solucionar el conflicto en Siria.

Antes de salir rumbo a Moscú, Netanyahu denunció que Irán está tratando de convertir al Líbano “en una enorme plataforma de misiles desde la cual lanzaría con precisión cohetes contra el estado de Israel, y eso no lo toleraremos”.

“Hablaré con el presidente Putin sobre los incansables esfuerzos de Irán de establecer una presencia militar en Siria, algo a lo cual nos oponemos enérgicamente y sobre lo cual estamos tomando medidas”, dijo el mandatario.

El principal portavoz militar israelí, brigadier general Ronen Manelis, publicó el domingo un inusual artículo de opinión en los principales portales de internet árabes, advirtiendo sobre la influencia iraní en el Líbano y enfatizando que Israel “está preparado para toda eventualidad”.

Rusia e Irán apoyan al gobierno de Bashar Assad en la guerra civil del país. Rusia se ha involucrado militarmente en el conflicto desde septiembre del 2015 ayudando a las fuerzas oficialistas a ganar te-rreno frente a los rebeldes. Al mismo tiempo, Rusia ha estado tratando de mantener buenas relaciones con Israel, y las fuerzas armadas de los dos países han entablado buenos canales de comunicación a fin de evitar tropiezos en Siria.

“Deseo hablar con usted sobre nuestros esfuerzos comunes para promover la seguridad y la estabilidad en nuestra región”, dijo Netanyahu al iniciar su encuentro con Putin. “Nuestras conversaciones periódicas, a mi parecer, contribuyen enormemente a cumplir estos objetivos y estoy seguro de que así será esta vez también”.

Los dos líderes visitaron junto el Museo del Holocausto y la Tolerancia de Moscú a fin der observar una exhibición sobre el alzamiento ocurrido en 1943 en el campo de concentración de Sobibor. Netanyahu recordó que la insurrección fue dirigida por un oficial judío del Ejército Rojo, y alabó el heroísmo del Ejército Rojo al derrotar a los nazis.

Putin expresó su aprecio y notó que la actitud de Netanyahu marca un agudo contraste con la decisión de varios países europeos de desmantelar monumentos al Ejército Rojo.