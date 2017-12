Nació Bebé de un Embrión Congelado Hace 25 Años

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Una mujer de 26 años dio a luz en Estados Unidos a un bebé gestado a partir de un embrión que fue congelado hace 25 años, lo que supone un récord de antigüedad hasta la fecha, informaron medios locales.

Emma es el nombre de la niña que fue concebida en Tennessee desde un embrión almacenado en octubre de 1992, hace un cuarto de siglo, un año y medio después de que naciera su madre, Tina Gibson, y deshelado por la directora de laboratorio de NEDC, Carol Sommerfelt, el 13 de marzo de 2017.

“Este embrión y yo podríamos haber sido grandes amigas”, comentó Gibson, quien señaló a televisión que ella “simplemente quería un bebé” y que le “daba igual si era o no un récord mundial”.

La implantación tuvo lugar en marzo en el centro nacional de donación de embriones (NEDC, por su sigla en inglés) de Knoxville. El instituto recibe embriones donados en forma anónima por parejas que no los quieren o necesitan. Luego, los distribuye entre aquellas que desean tener hijos. Con este método, lograron unos 700 embarazos.

La madre incidió en que estaba muy “agradecida” y calificó a su hija, que pesó algo más de tres kilos y midió 50 centímetros de altura, como un “precioso regalo de Navidad” nacido el 25 de noviembre, pero la noticia se ha dado a conocer esta semana.

Tina Gibson quedó embarazada en marzo pasado después de que el embrión fuera transferido a su útero.

El padre, Benjamin Gibson, de 33 años, aseguró haberse enamorado de la pequeña “nada más salir” pese a que no compartan genes.

El director médico del Centro Nacional de Donación de Embriones de Knoxville, Tennessee, Jeffrey Keenan, consideró que la historia de Emma es una “llamada a todas las parejas que tienen embriones almacenados a largo plazo a pensar en esa opción de ‘afirmación de la vida’ para sus embriones”.

Tina y Benjamin Gibson –que están casados desde hace siete años– habían intentado tener un bebé y se plantearon la posibilidad de adoptar. De hecho, criaron a varios niños y disfrutaron haciéndolo. Hasta que el papá de Tina le dijo: “Vi algo en las noticias. Se llama adopción de embriones. Te implantarían un embrión y podrías portar al bebé”. La joven lo pensó y decidió intentarlo.