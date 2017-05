Mucho Cuidado con los Términos

Por José Ángel Lagos Jiménez

AMÉRICA CENTRAL-(Especial para el periódico Información. Houston/Texas) En esta ocasión, con el permiso de mi Editor, don Emilio Martínez Paula, me salgo del tema centroamericano para esbozar un tema que muy poco se ha tocado, por lo menos en el mundo de las letras hispanoamericanas, cual es el de la profesión de escritor. Hace algún tiempo me llamó poderosamente la atención que la hija de un comunista costarricense, se hiciera llamar a sí misma “escritora.” Me di a la tarea de buscar sus obras literarias en las principales librerías de San José de Costa Rica y no encontré ninguna, tal y como lo esperaba. Aunque sí he de ser sincero, he visto algunos artículos en un periódico nacional, bajo la firma de esta mujer, de quien me reservo su nombre, pues no viene al caso ponerla mayormente en relieve.

Lo cierto es que, en esta andadura por el mundo, con mis 56 años encima, no es la primera vez que me encuentro con personas que se endilgan a sí mismas el calificativo, tan serio y arduo, de escritores. Y el hecho de que se hayan escrito dos, tres o diez artículos en colaboración con algún periódico, eso no nos faculta para “arroparnos” con esa profesión que es tan delicada, minuciosa, que demanda tanto de nuestra cultura personal y que implica factores como el tiempo, la investigación, la imaginación, la destreza con la pluma, el correcto uso de la puntuación y demás atributos, entre muchos otros que se nos haría extenso mencionar aquí. Incluso hay individuos que se hacen llamar a sí mismos escritores y ciertamente han pu-blicado algunas obras, pero al leerlas, te das cuenta de que aún les falta mucho a los susodichos para poder auto-calificarse así.

¿Entonces a quiénes considerar escritores? Bueno, José Martí, von Goethe, Balzac, Lev Tolstoi, Miguel de Cervantes, William Shakesperare, José Ortega y Gasset y muchos otros de igual o parecido talante. Los que llamamos clásicos, los que siempre prevalecerán aunque el mundo deje de existir, valga la exageración. También tengo mucho respeto por amigos míos que practican este oficio y de la misma manera son escritores, como el caso de mi entrañable amigo, al que admiro por su intelectualidad y don de gentes, el Dr. Emilio Martínez Paula, quien, además, ha sido un maestro para mí en esto de las letras.

¡Pues bien! El ser periodista escrito, de los conscientes con el buen uso del idioma, los faculta para ser escritores. El periodismo en los tabloides enseña precisamente eso… a escribir bien, a respetar las reglas de la semántica, de la sintaxis, la morfología y la puntuación. De la profesión del periodista al arte del escritor, sólo hay un paso. De ahí que buenos comunicadores hayan sido después grandes escritores, sino veamos el ejemplo de José Ortega y Gasset, cuyos libros aparecieron en la prensa española primero en forma de artículos en secuencia, para luego convertirse en libros de renombre universal.

Nó… nó señorita costarricense, el hecho de que le hayan publicado unos cuantos comentarios suyos en un diario, no significa que usted merezca ahora mismo el Nobel de Literatura (el último muy mal otorgado, por cierto). La madurez es otro factor que actúa a favor del escritor; de hecho, se dificulta encontrar en el devenir a un escritor joven, porque nuestro idioma así lo obliga. Es decir, además de lo que hemos escrito en las líneas anteriores, la edad, las vivencias y hasta los golpes de la vida, le dan forma al autor literario y lo que resulta de esa mezcolanza, es un ser privilegiado que sí merece el honor de ser llamado escritor.

