MI PAÍS ES EL MÁS BONITO DE TODOS

Por Emilio Martínez Paula

Posiblemente yo soy uno de los pocos cu­banos que no han visitado Varadero, con­siderada una de las playas más bellas del mundo. Sin embargo, aunque nunca la he contemplado, cuando me preguntan, respondo afirmativamente: “Es la playa más hermosa del mundo”.

Si hablamos de La Habana, esta vez con conocimiento de causa, pues nací y me crié en ella, es la ciu­dad más maravillosa del mundo. El Capitolio, donde antes se reunían la Cámara y el Senado, es un edificio monumental, un poco más alto que el de Washington. En su primer piso se encuentra “el salón de los pasos per­didos” de belleza singular, de unas dos cuadras de largo y tiene en su centro, posiblemente, la estatua más grande del mundo bajo techo. Representa la República. Su imagen es la mezcla de los atributos de dos cubanas de singular belleza, la mulata habanera Lily Valty famosa bailarina que aportó su cuerpo y la criolla Elena Cárdenas y Echarte, reina de belleza que prestó su cara. El Paseo del Prado que va desde el Malecón habanero hasta el Parque Cen­tral es digno de verse. El Centro Gallego, donde se ha instalado el Teatro Nacional es una joya arquitectónica. El Centro asturiano, del que fui socio, es famoso por sus salones y sus lámparas increíbles. En sus restaurantes al aire libre separados por una amplia avenida desde los que se podían contemplar los bien cuidados jardines del Capitolio, se comía bien y al mismo tiempo se es­cuchaban las mejores orquestas habaneras. Eran famosos sus restaurantes y entre otros el Floridita, donde se comía bien en un ambiente refinado y donde Hemingway pasaba horas empinando el codo. Además La Habana era una ciudad alegre y musical, con los mejores lugares para pasarla bien. No voy a seguir hablando de mi país, pues he viajado medio mundo y debo reconocer que en cada país que he visitado, unas veces como turis­ta aunque la mayoría por asuntos políticos o de negocios, he encontrado puntos de gran belleza natural.

Ciudad México, por ejemplo, en los años cuarenta y cincuenta era una ciudad que no tenía nada que envidiarle a ninguna, así como su famo­so Acapulco, que Agustín Lara, el músico-poeta, inmortalizó en su María Bonita. Además mis ami­gos mexicanos, como Memo Villareal, entre otros, son gente que han hecho progresar la ciudad de Houston. Puerto Rico tiene playas que causan gran admiración y su viejo San Juan es digno de visitarse, pues es como si fuéramos a un rincón del pasado colonial. Curiosamente se parece mu­cho a La Habana vieja, donde el tiempo se ha detenido, con su increíble Plaza de la Catedral. Recuerdo con admiración y cariño a Puerto Rico donde viví cerca de diez años entre excelentes poetas y pintores. El puertorriqueño es uno de los pueblos que más tiempo ha vivido defendiendo su democracia y nunca ha sufrido una tiranía. Cualquier rincón de los campos de Borinquen son de gran belleza. También me es familiar República Dominicana, donde entre­visté al presidente Balaguer, que me dijo que él no aspiraba al poder para ensartar agujas, era ciego y a pesar de haber servido al tirano Trujillo el pueblo lo admiraba, También era un hombre de gran cul­tura, poeta. Después entrevisté a Juan Bosch, mal agradecido pues en Cuba se le dio asilo y se le trató muy bien. En medio de la entrevista le dije que en Cuba no había libertades, me dijo que sí que sus hijos salían y entraban cuando querían. Simpatizaba con Castro. República Dominicana también tiene muchos lugares de gran atractivo.

Aunque no puedo dejar de admirar Buenos Aires, tan europea, acogedora y bella y donde pasé muy buenos momentos, debo declarar que los amigos míos argentinos son grandes señores, como Marcello Marini o mi otro gran amigo Luis Perrotín, preocu­pado por su patria y de culta conversación.

Como ya dije, hemos recorrido medio mun­do. Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia, Ecua­dor, Chile, toda la América Central, Europa, y en todos esos países hay cosas extraordinarias que admirar, pues la naturaleza ha dejado en esas tierras lugares de gran atractivo, que en su momento comentaremos. Además, si le preguntamos a un ser humano cual es el país más bonito del mundo, sin duda dirá que es el suyo, en el que vino al mundo. Tiene razón. No hay lugar más bello ni más querido que la tierra que nos vio nacer.