Cuando llegas a mis manos algún nuevo libro de poe-mas no puedo evitar el que acuda a mi memoria aquella receta que dio el poeta peruano Ricardo Palma a cierto indivi-duo memo que quería aprender a hacer poesía: “Forme usted líneas de medidas iguales, / y luego en fila las coloca juntas, / poniendo consonantes en las puntas, / ¿Y en el medio? ¿En el medio? / ¡Ese ese es el cuento! / Hay que poner ta-lento. Pero, ¿sólo con talento se puede hacer poesía? No, se necesitan también ciertos valores sensitivos, emotivos y estéticos, algo de ingenio y mucho de sentimiento, y eso tan sutil y evanescente que se llama inspiración. Cuando uno se crea ungido de algunas de esas cualidades entonces puede intentar expresarse en verso. Efectivamente, sin talento difícilmente se puede hacer poseía porque ésta tiene sus normas, su preceptiva y si no se cumplen será un trozo de prosa dislocada, sombría y aburrida.

Carlos Benítez Villodres nos trae otro libro de poemas, con el título de “Mi Granada. No uno más, sino un libro que es algo nuevo, de una calidad singular, en el que su atención fundamental es el ser humano de carne y hueso de ayer y de hoy que, a juicio de filósofos y teólogos, es único, irrepetible y sagrado. Pensamientos, elevados, emociones y sentimientos delicados andan por sus poemas.

La poesía de Carlos Benítez, como ya ha sido suficientemente demostrado en todos sus libros, responde a su modo de ser, a su conducta, a su personalidad y a su estilo siempre humano. El hombre no traiciona al cantor, pues aquel siempre sobresale sobe el paisaje a veces triste y otras en toda su grandeza, libando de flor en flor. Y algo fundamental que hay en la poesía de Carlos: su respetuosa y saludable obediencia a las normas, algo inusual en la poesía de hoy.

Carlos ama a Ganada que es nombre femenino y, como les ocurre a todos los poetas, ha terminado ena-morándose de ella y le canta con el más elevado lirismo, pero sin merma de hondura. Su canto es una necesidad expresiva, psicológica y amorosa. Dedica su canto a distintas comarcas de la provincia de Granada y da comienzo por la de la Costa Tropical que conoce muy bien.

Rogelio Bustos