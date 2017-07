MetroPCs Protege a sus Clientes Contra las Estafas

Tweet on Twitter

La noticia sigue empeorando para los estafadores. Poco después de lanzar la protección de estafa avanzada a los clientes de T-Mobile la primavera pasada, la Un-carrier anunció que tanto Scam ID como Scam Block estarán disponibles para los clientes de MetroPCS a partir del 25 de julio, sin costo adicional. Y Scam ID y Scam Block funcionarán en cada dispositivo MetroPCS porque estas tecnologías avanzadas, pendientes de patente, se construyen directamente en la red nacional de T-Mobile.

Desde que T-Mobile lanzó Scam ID y Scam Block en abril de 2017, la Un-carrier ya identificó y marcó o bloqueó más de 243 millones de llamadas para clientes. Y aunque los estafadores triunfan con sólo el 0,2 por ciento de todas las llamadas, una estafa exitosa puede costar a las víctimas un promedio de 274 dólares por persona, según un estudio de Truecaller. Las estimaciones de Un-carrier de Scam ID y Scam Block ya han salvado a los clientes de T-Mobile más de $ 130 millones en pérdidas potenciales.

“El Scam ID y el Scam Block son ejemplos perfectos de lo que T-Mobile y MetroPCS son, le damos más sin pedir más de usted”, dijo Mike Sievert, Director de Operaciones de T-Mobile. “Estas tecnologías de protección avanzada ponen a nuestros clientes en control, y aún mejor, son totalmente gratis! Es un buen día para ser un cliente de MetroPCS y un mal día para ser un estafador!”

Aunque la tecnología detrás de Scam ID y Scam Block está avanzada, la experiencia no podría ser más simple para los clientes. Con la ID Scam, cuando una llamada entrante es identificada por la red como una posible estafa, su teléfono muestra una alerta “Scam Likely” junto con el número de teléfono. A continuación, puede aceptar o rechazar la llamada. Y, si usted prefiere nunca ser molestado por las llamadas de estafa probable, simplemente puede activar Bloque de estafa, y MetroPCS terminará la llamada antes de que llegue a usted.

Desde la implementación de Scam ID y Scam Block para clientes de T-Mobile, la Un-carrier ha aprendido mucho sobre los hábitos y el comportamiento de los estafadores.

• Los estafadores disfrutan de una semana de trabajo regular. La mayoría de las llamadas fraudulentas se realizan durante las horas de oficina, de 8 am ET a 5 pm PT, de lunes a viernes.

• Los días laborables durante la última hora de la tarde son el tiempo de máxima ocupación para los estafadores – se identifican hasta 500.000 llamadas por hora.

• Los estafadores toman los fines de semana fáciles y hacen aproximadamente la mitad de las llamadas.