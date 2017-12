Medidas de Seguridad Recomendadas por las Autoridades en Esta Temporada Navideña

A pocos días de la Navidad y de Fin de Año las actividades aumentan. Realizar compras en centros comerciales, viajes con los amigos, eventos sociales, transitar por hasta altas horas de la noche copan el tiempo de la mayoría de las personas. Mientras estas actividades se realizan, la delincuencia quiere hacer de las suyas, es por ello que se debe tener mayor precaución.

Como transeúnte: Si va a recorrer la ciudad o asistir a lugares con mucha aglomeración de personas es mejor que considere: – Antes de salir, saque de su cartera o bi-lletera los objetos de valor. – Permanezca atento al caminar, si alguien lo sigue busque a un policía. – No descuide su bolso, trate de tenerlo adelante y lo más cerca de usted. – No ponga su celular a la vista de todos. – No cuente dinero en la calle

En Centros Comerciales: Estos lugares son los preferidos por los antisociales, siga los siguientes consejos: – Si va a realizar compras evite llevar niños, si es absolutamente necesario vaya acompañada por otro adulto que ayude a cuidarlos. – No saque grandes fajos de dinero frente a todos, ni cuente delante de ellos. Antes de salir de casa haga grupos de $20, $50 o $100 para que le sea más fácil al momento de pagar. – Mientras se prueba ropa o zapatos no descuide su cartera y paquetes. – Al pagar, no pierda de vista su tarjeta de débito o crédito, si observa que la scanean en diferentes máquinas pida explicación a un superior del almacén. – Si siente que lo observan o siguen persistentemente, ingrese a algún local donde haya poca gente y si el riesgo continúa comuníquese de inmediato con la Policía.

Con su domicilio: Si debe dejar su casa sola por va-rias horas o días tome en cuenta: – Instale un sistema de alarmas. – Avise a un vecino de su confianza el tiempo que va a permanecer ausente. – No publique en redes sociales que va a viajar y menos que lo hará con toda su familia. – Antes de salir verifique que todas las puertas queden cerradas. – Deje a una persona de confianza copias de las llaves de su casa. – Ubique la numeración y el nombre de la calle en lugar visible e iluminado, para que en caso de emergencia, los organismos de socorro (Policía, Bomberos, Cruz Roja, etc.) puedan llegar con facilidad.

Con su vehículo: En esta temporada de compras y regalos. Si usted necesariamente tiene que ir en su vehículo, hágalo aplicando las medidas de seguridad: -No deje en el carro el boleto que le dan al ingreso a un centro comercial, guárdelo en su cartera o billetera. – Si para en un semáforo tenga los vidrios cerrados y las puertas con seguro.–Evite circular por calles oscuras, busque vías amplias.

–No transporte a desconocidos.– No estacione en la acera, trate de dejar su carro en un estacionamiento y asegúrese de dejarlo bien cerrado, sin nada a la vista.