Mantenga a los Niños Seguros Después del Paso del Huracán Harvey

Este es un momento difícil para quienes han tenido que desalojar sus hogares, así como para las personas que han podido regresar y ver los daños a sus hogares.

A pesar de que el Huracán Harvey ya pasó hace un mes, todavía quedan muchos peligros por los extensos daños que dejó a su paso. Las inundaciones son el desastre natural más común en EE.UU., y ocasio-nan miles de millones de dólares en daños cada año a las familias y los negocios.

Es importante que los padres y tutores sigan las recomendaciones a continuación con el fin de proteger a sus hijos y hacerles sentirse cómodos durante la espera y la limpieza relacionada.

Atender los impactos emocionales de un desastre

La cantidad de daños ocasionados por un desastre puede ser abrumadora, la destrucción de hogares y la separación de familiares y amigos pueden crear gran estrés y ansiedad para los niños. Es importante no pasar por alto cómo esta tormenta afecta a los niños que viven en estas áreas y que han perdido sus mascotas, juguetes favoritos u otros valiosos tesoros. Puede que no entiendan todo lo que está ocurriendo.

Para ayudar a los niños a recupe-rarse o a enfrentar la situación, aquí presentamos algunos consejos útiles para que se sientan seguros de nuevo:

• Limitar el tiempo de TV: La intensa cobertura en los medios de comunicación de los desastres puede asustar a los niños pequeños y también perturbar a los adolescentes.

• Mantener una rutina: Ayude a sus hijos a sentirse como que todavía tienen un sentido de estructura, lo que puede hacer que se sientan más a gusto o darles un sentido de familia-ridad. Cuando las escuelas y centros de cuido vuelvan a abrir, ayúdeles a regresar a sus actividades normales, incluyendo volver a clase, a los deportes y grupos de juego.

• Hacer tiempo para ellos: Ayude a los niños a entender que están a salvo y protegidos hablando, jugando y haciendo otras actividades de familia con ellos.

Juegos de mesa: Escoja juegos que duren mucho tiempo. Candy Land, Chutes and Ladders y Monopolio son buenos juegos para jugar a cualquier edad. También los juegos de cartas como Go Fish, War o Concentration pueden presentar horas de diversión.

• Simón dice: El juego de Simón dice ayuda a los niños a trabajar en sus habilidades de escuchar y puede ayudar a aliviar algo de la energía que tienen en su interior.

• Ejercicio: Incluya actividades que los niños puedan hacer en la clase de gimnasia, como saltar la cuerda, lagartijas, saltos y ejercicios de estiramiento. Esto es estupendo para expulsar la energía para los niños que no pueden salir.

• Construir un fuerte: Amontone esas almohadas y mantas, y deje que ellos construyan su fuerte imaginario libremente. Esto podría aliviar su estrés, y el suyo.

Visite nctsn.org/trauma-types/natural-disasters para obtener más ideas sobre cómo asegurarles que están a salvo.