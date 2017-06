Maneras Para que tus Hijos Aprendan o Mejoren su Español Este Verano

Muchas veces cuando los niños latinos crecen o na-cen en este país, se van olvidando del idioma de sus padres y abuelos. Para ayudar a que esto no suceda y se mantenga presente la cultura hispana en la vida familiar, aquí dejamos cinco maneras en que los niños pueden aprovechar este verano para mejorar su español: el tercer Festival Infantil de Comcast, es un maratón televisivo que va del 19 de junio hasta el 2 de julio, donde se va a poder acceder a cientos de horas de programación infantil y educativa, sin costo adicional, de algunos de los canales infantiles más populares como Discovery Familia, Vme Kids, y hasta el contenido de Univisión como El Chavo Animado y Chespirito.

PRÁCTICA EN EL HOGAR

Una manera muy efectiva de asegurarse que los niños practiquen el inglés y el español, es que se les asigne un idioma diferente a cada padre (por ejemplo, que sólo se comuniquen en español con su madre y en inglés con su padre). Si en el hogar se es estricto con esta norma, los niños y jóvenes no sólo van practicando ambos idiomas simultáneamente sino que también van desarrollando la habilidad de cambiar entre lenguajes con facilidad y de manera automática.

CAMPAMENTOS BILINGÜES

Si quieres que tus hijos vayan afinando sus habilidades sociales además de ofrecerles unas vacaciones fuera del hogar, una muy buena opción es man-darlos a un campamento bilingüe. Estos programas de verano, además de ofrecer deportes y varias excursiones en la naturaleza, incorporan la enseñanza del español y de la cultura e historia latina.

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑOL

Aprovecha la maratón “Festival In-fantil” hasta el 2 de julio donde, los usuarios de Xfinity TV, tendrán acceso gratis a cientos de horas de películas y shows en español (e inglés) de algunos de los canales educacionales e infantiles más populares del mercado. Durante el “Festival Infantil”, también sintoniza el canal Xfinity Latino Entertainment Channel para ver contenido exclusivo en español.

APLICACIONES EDUCATIVAS

La tecnología puede convertirse en un gran aliado para ayudar a que tus hijos sean bilingües. Aprovecha la atención que ellos le dan a estos dispositivos y llénalos de aplicaciones que les hagan practicar su español. Duolingo es una de las aplicaciones y sitios de internet más populares y, además de ser gratis, es apto para todas las edades. También existen aplicaciones como Learn Spanish with Little Pim, que aunque tienen un costo, fueron diseñadas es-pecíficamente para niños.

JUEGOS DE MESA

Los juegos de mesa más populares como Monopoly están disponibles en español, al igual que aquellos que tienen que ver con el conocimiento de palabras como Spot It! y Scrabble. Si estos resultan muy avanzados para los niños, ellos de todos modos van aprendiendo mientras ven a los adultos y jóvenes divertirse jugando.

Aplica estos consejos y recuerda que si ayudas a tus hijos a ser bilingües te lo agradecerán toda su vida.