Maná Será Reconocido en los Premios Billboard por su Amplia Trayectoria

La banda mexicana de rock Maná recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2018 del próximo 26 de abril en Las Vegas, Nevada, anunciaron los organizadores.

La banda que también presentará una actuación musical, recibirá el honor de parte de Billboard y la cadena Telemundo por llevar la música Latina a otro nivel en la esfera mundial y por sus contribuciones artísticas y personales.

Otros ganado-res de este reconocimiento incluyen a Carlos Santana, Emmanuel, José José y Marco Antonio Solís.

Desde que en 1987, Maná lanzó su primer álbum como parte del movimiento Rock en tu idioma, el grupo logró un éxito impredecible a nivel mundial.

Durante su trayectoria que acapara más de 30 años, el grupo ha logrado ubicar 32 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs, 10 de las cuales la lidera-ron, como Labios compartidos y Lluvia al corazón, que pasó ocho semanas conse-cutivas en el No. 1.

Maná también logró 15 entradas a la lista Top Latin Albums, ocho de las cuales fueron No.1, incluyendo Drama y luz, que debutó en el No. 1 en 2011 y reinó durante nueve semanas no conse-cutivas.

El ultimo sencillo de Maná, De pies a cabeza, con el cual debutaron en 2016, le brindó al grupo su onceavo No. 1 en la lista Latin Airplay – un récord entre las bandas-, y su gira Latino Power Tour logró ser una de las giras más exitosas en asistencia de público en ese año.

Hasta la fecha el grupo ha sido reconocido con 24 premios Billboard de la Música Latina y es fina-lista este año por Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo.

Su influencia se ha destacado más allá que su música con La Fundación Selva Negra, formada en 1995 con fines de financiar y apoyar proyectos importantes para proteger el medio ambiente.

En 2008, la Fundación Selva Negra fue nombrada Campeón de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud durante la observación del Día Mundial de la Salud.

En 2016, Mana fue incluido en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood.