Los Taínos no se Extinguieron Tras la Llegada de Colón

Forma parte de la leyenda ne-gra asociada al descubrimiento de América por parte de los europeos. Cuando Colón alcanzó la isla Española (hoy Haití y República Dominicana) se encontró una amalgama de etnias indígenas, entre las que des-tacaban los Taínos. El almirante dijo de ellos que eran “guapos y con cuerpos bien construidos” y les definió como generosos. “Te darán cualquier cosa que tengan a cambio de lo que les des, incluso aunque sea un trozo roto de una vasija”. Dejó una frase lapidaria: “Serán buenos siervos”.

La realidad es que medio siglo después, las enfermedades que portaban los europeos y el tráfico de esclavos acabaron con la etnia de los Taínos hasta llevar a su extinción.

O al menos eso se pensaba, porque los habitantes actuales del Caribe siempre han reivindicado ser descendientes de aquel pueblo, hecho que no se podía probar al no contar con restos genéticos de calidad provenientes de la era precolombina.

Sin embargo todo esto ha cambiado gracias a un diente de 1000 años de antigüedad encontrado en la isla Eleuthera (Bahamas). El diente pertenecía a una mujer taína que vivió entre el siglo octavo y décimo de nuestra era, es decir, al menos 5 siglos antes de la llegada de Colón. Este diente ha permitido obtener el primer genoma completo de un humano antiguo procedente del Caribe.

La sorpresa llegó cuando compararon el genoma con otras etnias indígenas de Suramérica, así como con los habitantes modernos de Puerto Rico. Resultó que estos últimos se encontraban mucho más relacionados con los taínos que ningún otro grupo indígena de las Américas.

Este hallazgo ha supuesto todo un alivio histórico para aquellas personas que llevan defendiendo desde hace siglos que su pueblo no se extinguió, sino que simplemente fue asimilado. Hasta ahora sus reclamaciones no eran atendidas por falta de un material genético claro, que pudiera defender su causa.

Además, el descubrimiento ha permitido rastrear el origen genético del pueblo de los Taínos, que al parecer des-cendían de los indígenas de habla Arahuaca que pueblan el norte de Suramérica, especialmente la costa colombiana.

El trabajo, liderado por el doctor Hennes Schroeder de la Universidad de Copenhague, acaba de publicarse en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)