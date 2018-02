Los ‘Millennials’, son los más Perfeccionistas

Podría creerse que la generación Millennial es más desenfadada y desinteresada que las demás. Sin embargo, un nuevo estudio ha revelado que, en realidad, ¡serían los más perfeccionistas!

Una nueva investigación exploró el aumento del perfeccionismo en los jóvenes. Y aunque podría parecer que actualmente los chicos tienen más distracciones, resultó que los universitarios de hoy en día serían más exigentes con ellos mismos en comparación con otras ge-neraciones, según un estudio publicado en diciembre de 2017 en la revista científica Psychological Bulletin.

Los científicos examinaron las res-puestas que más de 40 mil universitarios dieron en una encuesta sobre la perfección.

– Los resultados revelaron un aumento del 10% en el perfeccionismo auto dirigido (es decir, hacia uno mismo)

– Un crecimiento del 33% en el perfeccionismo prescrito socialmente (es decir, altos estándares dictados por las expectativas de los demás)

– Un incremento del 16% en el perfeccionismo orientado hacia los demás (o sea, estándares perfeccionistas que aplicas a otras personas)

Resultados con lógica

Aunque podrían dejar con la boca abierta a varios, estos resultados parece que no han sido tan sorpresivos para algunos profesionales del comportamiento, ya que los Millennials suelen caracterizarse por ser más conscientes socialmente.

Su perfeccionismo auto dirigido haría que traten de proyectar una vida perfecta ante los demás. Esto puede ser publicando una imagen que los haga lucir de lo mejor o twitteando cosas cuidadosamente editadas, asegurándose de no reflejar nada negativo, según explica la psiquiatra, Monika Roots.

Perfectos, ¿pero sufridos?

A simple vista, podría parecer que ser perfeccionista no es tan malo. Pero, aunque tiene muchas ventajas, esta actitud también conllevaría algunas desventajas.

Pros. Siempre sueles hacer un esfuerzo adicional, incluso por cosas que realmente no te interesan.

Contras. No podrías tener una mentalidad de “no me importa eso, así que no me esforzaré mucho”. Por eso, podrías tender a estresarte mucho.

Pros. Podrías dar la impresión de que tienes todos tus asuntos resueltos. Debido a esto, la gente te admiraría.

Contras. En realidad, estarías cons-tantemente esforzándote al máximo para alcanzar estándares imposibles que tú mismo te has impuesto. Por eso, te sentirías muy mortificado cuando alguien nota tus errores.

Pros. Eres excelente para corregir cosas porque sientes una secreta alegría al buscar y encontrar errores.

Contras. Con esta actitud podrías estar molestando constantemente a las personas que te rodean por corregirlos en todo lo que hagan, sin que te lo pidan.