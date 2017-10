LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESPAñA Y OTRAS PARTES DEL MUNDO  

Por Emilio Martínez Paula

Más bien en Barcelona, donde hay un movimiento para ganar la independencia, separarse de España, lo que de acuerdo con las leyes que rigen en la cons-titución española es imposible. Algo así como que los que vivimos en Houston, Texas, decidiéramos independizarnos del resto de la nación. Declararnos un país independiente. Aunque no hay razones para que esto ocurra ni aquí ni allá, los comunistas convocan a reuniones públicas pidiendo la independencia. Convocan a actos de calle, es decir crear problemas. El gobierno regional de Cataluña se prepara para llevar a cabo el próximo 1 de octubre el referéndum de independencia prohibido por la justicia española.

El Tribunal Constitucional declaró ilegal la votación y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones que, con base en la Constitución española los catalanes no tienen derecho a votar sobre la independencia porque “la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles”.

En definitiva todos estos movimientos buscan es hacerle daño a Estados Unidos, la primera potencia mundial, capaz de hacer pedazos a cualquier país que lo ataque. Por ejemplo, hay algunas potencias que se ocupan de hacer de Corea del Norte una potencia militar altamente peligrosa, pues quien dirige ese país es un orate, cruel, que como se sabe ha cometido numerosas barbaries, como cuando molesto, por no sabemos qué, dijo que a su tío le gustaba mucho el dinero y las mujeres, lo mandó a encerrar en un cuarto, sin darle comida en una semana, y luego le echó unos veinticinco perros que lo devoraron vivo. A su hermano lo mandó a matar, con unos polvos raros, en fin que es un sujeto de extrema peligrosidad. Tarde o temprano, en cualquier momento, Trump se verá obligado a destruir a Corea del Norte, lo que es lamentable por los miles de inocentes que perderán sus vidas o sus propiedades durante estos combates. Es posible que mientras los Estados Unidos destruya a Corea del Norte, China y Rusia, hagan movimientos secretos que le causen el mayor daño posible, a los Estados Unidos. Como ya hemos dicho, si piensan que debajo de los escombros de los campamentos militares de Corea del Norte van a encontrar los retos de Kim Jong-un, pierden el tiempo, pues este sujeto se habrá escondido en algún lugar y sus armas, que son poderosas, las mantendrá ocultas para en cualquier momento aparecer en público y tomar el poder, aunque de poco le servirá, pues cuando lo Estados Unidos dé por terminada su tarea de destruir a Corea del Norte, poco quedará en pie y tal vez los civiles puedan utilizar y reconstruir lo que quede de sus bienes, que no va a ser mucho.

De paso volveremos a insistir en que los países que se consideran democracias, representados por la OEA, (Organización de Estados Americanos), tradicionalmente casi inútiles y deficientes, están obligados a intervenir en lo que está ocurriendo en Ve-nezuela donde una dictadura cruel, asesina a la juventud venezolana que se lanza a las calles a pedir que los Maduros, Diosdados y otros delincuentes por el estilo que detentan el poder en Venezuela, tengan que asilarse en Cuba o en dictaduras parecidas, para ocultar sus crímenes y los dineros mal habidos ganados en el tráfico de drogas, como se sabe y se comprobó con la captura de los sobrinos de la primera dama, aunque el título de primera dama le queda un tanto grande.

Ahora quiero llamar la atención como algo que me ha causado cierta preocupación. Los terremotos y ciclones que azotan a México, Puerto Rico, luego de pasar por Miami. En México, se cumplieron 32 años el mismo día del reciente sismo, 19 de septiembre, un terremoto causó más de diez mil muertos.

Esto es sin dudas un terrible hecho, como el más reciente, que deja un saldo, por lo menos de trescientos muertos y cientos de heridos. También Puerto Rico, nación de la que tengo un grato recuerdo, pues allí viví cerca de diez años y los puertorriqueños son gente amiga de ayudar a los demás.