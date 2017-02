“Lo Nefasto es Permanecer Afuera…”

Por José Ángel Lagos Jiménez

MANAGUA,Nicaragua-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) En otra oportunidad ya habíamos escrito sobre este caso; pero ha vuelto a surgir en la política nicaragüense y es un tema que da verdadera vergüenza ajena. Ernesto Cardenal, el ex sacerdote que “ahorcó” los hábitos por seguir al comunismo en Cuba y en su país, sigue quejándose amargamente de que su ex amigo, Daniel Ortega, junto a su estrafalaria mujer, lo han hecho a un lado, no le dan ninguna importancia ideológica (como si el sandinismo tuviera ideología alguna), y lo persiguen. Bueno, esto último suena a paranoia. Los paranoicos (una enfermedad de las más desgastantes en el ser humano), imaginan confabulaciones en contra de ellos en todas partes.

Recordemos que Ernesto Cardenal, el individuo que usaba blanca barba, una boina que no se quitaba jamás y camisa blanca con cuello de sacerdote, aunque no ejercía ese ministerio religioso desde hacía mucho tiempo, conformó aquella indigerible banda de dictadores que dieron por llamarse “los nueve comandantes”, en la que estaba también Sergio Ramírez Mercado, a quien, no sabemos por qué razón, le dan trato preferencial en periódicos democráticos de América, aún a sabiendas de sus sentimientos leninistas y antilibertarios. ¡Pues bien! Para estos dos individuos que se vanagloriaron en su momento del derrocamiento de Anastasio Somoza y gritaron a los cuatro vientos que iban a hacer de Nicaragua un vergel, un paraíso de dicha, prosperidad e igualdad, ahora la situación ha cambiado drásticamente. En el caso específico de Cardenal, se siente excluido, olvidado y muy resentido porque, una cosa es estar “en la cresta de la ola” junto a los dictadores y otra muy diferente significa que no lo temen en cuenta ni para tomarse un café.

Y su estrategia es muy sencilla, convoca a conferencias de prensa y los primeros periodistas que llegan son los europeos, quienes creen todo lo que se les dice, sin importarles cuáles personas lo dicen. Es así como medios de prensa de Alemania, para citar solo un ejemplo, han reproducido sus palabras, su llanto… “El poeta (¡!) y sacerdote (¡!) Ernesto Cardenal se ha declarado ‘perseguido político’ del gobierno de Nicaragua y analiza la posibilidad de asilarse (en el exterior)”, cita una crónica difundida por la agencia alemana de noticias, DPA. Bueno, primero no es poeta, pues parece que los comunistas gustan de encajarse ese adjetivo en Nicaragua, sin que hayan escrito ni un folletín en sus vidas; segundo, no es sacerdote y en las líneas de arriba lo explicamos claramente, porque Ernesto Cardenal suplantó al catolicismo por el marxismo tropical de los sandinistas. Que no lo quieran ahora en una posición dictatorial, es el problema esencial de este resentido comunista.

Pero lo más sorprendente de este sujeto, radica en que objeta ahora al régimen de Daniel Ortega y su mujer; es decir, critica a la dictadura, una forma de gobierno que él mismo ayudó a construir en Nicaragua y de la que se valió en el pasado para obtener escandalosos privilegios. Es cuando dijo al periódico La Prensa de su país: “Estamos en una dictadura (¡!) y soy un perseguido político de la pareja presidencial y no te puedo hablar más”, se quejó ante el reportero. Vale la pena recalcar que el mismo Sergio Ramírez Mercado mostró su apoyo al ex sacerdote. Es por eso que reiteramos, “una cosa es estar en la cresta de la ola y otra muy diferente haber sido tirado a la playa por la misma ola.” Lo que siente Ernesto Cardenal es la furia del niño excluido del juego y el ser olvidado por quienes él considera sus admiradores. Resentimiento puro de un individuo aún inmaduro.

joseanglagosj@aol.cl