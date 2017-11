Líderes Religiosos Piden que se Extienda el TPS a El Salvador, Honduras y Nicaragua

Tweet on Twitter

Líderes religiosos pidieron el miércoles al Gobierno de Donald Trump que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira en los próximos meses.

La decisión sobre el futuro del TPS para Honduras y Nicaragua debe producirse 60 días antes de que expire, por lo que el anuncio debe llegar antes del 6 de noviembre.

Pocos días antes de esa decisión, líderes religiosos judíos y católicos han incrementado la presión sobre el Gobierno de Trump para conseguir una prórroga para los miles de beneficiarios del TPS que llevan viviendo en EE.UU. desde hace dos décadas y han tenido hijos en este país o abierto negocios.

“Para la Iglesia Católica se trata de un tema humanitario, no prorrogarlo tendría un gran impacto en las vidas, no solo de los que reciben el TPS, sino de toda la comunidad”, dijo durante una conferencia de prensa telefónica el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, que ha abogado en el pasado por una reforma migratoria.

De esa forma, Wenski instó a Trump a pensar en las familias y expresó el rechazo de la Iglesia Católica a una política que “debilitaría” la institución de la familia.

La propia Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB), junto a otras organizaciones religiosas, enviaron el lunes una carta a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, para pedirle que extienda el TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador.

“Terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible”, sostuvieron en su misiva las organizaciones católicas.

Más allá de la Iglesia Católica, parte de la comunidad judía de EE.UU. ha expresado su apoyo a los be-neficiarios del TPS al considerar que la experiencia de esos inmigrantes es similar a la que vivieron los judíos cuando tuvieron que huir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida.

En el caso de El Salvador, el otro país de Centroamérica con TPS, el permiso expira el 9 de marzo, por lo que hasta principios de enero no se producirá una decisión sobre ese amparo migratorio, que Estados Unidos concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.