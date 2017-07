LAS SOLUCIONES PARA VENEZUELA Y CUBA

Por Emilio Martínez Paula

La solución tanto para Cuba como para Venezuela es la misma: la lucha armada. Es conveniente dar a conocer que antes del pacto de Kennedy y Kruschev, hace cuarenta años, los cubanos desembarcaban en Cuba y luego aparecían sus fotos en los periódicos de Miami y el gobierno de los Estados Unidos, en cierta forma los aplaudía. Alpha 66 y todas las organizaciones de armas tomar, frecuentemente desembarcaban en Cuba. Hasta que Kennedy dio la orden de suspender los desembarcos en Cuba, con amenazas de mandar a la cárcel a todo el que intentara salir de los Estados Unidos rumbo a Cuba. Y como si fuera poco, Kennedy se comprometió con los rusos a defender a Fidel Castro.

Recuerdo que en un momento dado salimos de cayo Maratón rumbo a Cuba, cuando nos acercábamos a las costas de Cuba nos dimos cuenta que la armada de los Estados Unido rodeaba la isla y decidimos regresar. El mismo jefe de la policía que nos había despedido amablemente, nos quitó la lancha con una calibre 50 en la proa, y nos dijo que si nos veía por allí otra vez íbamos a parar a la cárcel. No menciono a ocho compatriotas que me acompañaban, pues no los he podido contactar. La operación era una operación de la triple AAA organización dirigida por Aureliano Sánchez Arango, hombre de mal carácter pero de honradez acrisolado. Recuerdo una vez que Carlos Alfonso, periodista de sobrado talento, cuando estábamos en Miami pasando calamidades, me llamó para comunicarme que Aureliano nos invitaba a almorzar. Fuimos a su casa y en medio de una conversación agradable Aureliano comenzó a hablar de Eduardo Chibas y la polémica que los dos sostuvieron. Cometimos un pequeño error, al responderle a Sánchez Arango que yo creía que el pueblo de Cuba nunca hubiera votado por Chibas para presidente. Sánchez Arango me dijo: Martínez Paula que edad tú tienes, hablas como un niño. Ya más calmada la situación me invitó a jugar una partida de ajedrez que no quiero recordar quién la ganó. Unos años después nos encontramos en Puerto Rico y nos tratamos cordialmente, aunque yo siempre he recordado a Aureliano como un gran cubano, al que siempre he considerado como un patriota honorable y valeroso y recuerdo que una vez en aquella Cuba inolvidable, Sánchez Arango tuvo una polémica, cuando era nada menos que Ministro de Educación, con un periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, que escribió en la primera página del periódico en el que era director un artículo que comenzaba: Aureliazno, y no pasó nada, solo que todos le dimos la razón a Aureliano Sánchez Arango el que ha pasado a la historia como un gran cubano y un gran patriota, culto y de gran talento. Sin embargo el periodista que lo atacó dejó un mal recuerdo. Era un periodista de cierta chispa, pero totalmente inmoral.

Dejando todo estos recuerdos de hace largos años, volvamos a lo que ocurre en Venezuela y Cuba, que es de extrema urgencia: es hora de que todos los países que mantengan gobiernos democráticos alcen su voz para resolver el caso de Venezuela, bajo la dictadura de Maduro, hombre notablemente estúpido, que se ha apoderado de uno de los países más ricos de Hispanoamérica y lo ha destruido, asesinando más de noventa jóvenes, que solo han reclamado el derecho de expresar su ideas en la vía pública. Por cierto que durante algunos años nosotros manteníamos cercanas y amistosas relaciones con la comunidad de venezolanos que viven en Houston. Inclusive organizamos reuniones frente al consulado para dar a conocer nuestro repudio a maduro y comparsa.

Creo que podemos esperar del presidente de los Estados Unidos, como la gran democracia del mundo, se decida a combatir, las dictaduras. Por lo menos respondiendo a los cubanos que lo apoyaron en Miami donde ganó ese estado, ya ha pedido a la dictadura sangrienta de Raúl Castro que deje en libertad a los presos políticos en Cuba. En el caso de Venezuela, lo que hace que los tiene en el poder, es que solo les queda asilarse en Cuba, pues todos están acusados del tráfico de drogas.