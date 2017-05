Las Maras se Autodestruyen

SAN SALVADOR, El Salvador-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Los hombres malos no lo saben o no lo toman en cuenta… la problemática del mal radica en que, siendo el mal, se causa daño a sí mismo y termina destruyendo todo a su alrededor incluyéndose a sí mismo. Esto es lo que está sucediendo precisamente con los pandilleros que conforman “las maras”, en este país centroamericano. Resulta que el uso de los miles de dólares dados en la tregua por el anterior gobierno salvadoreño, ha desatado la partición y purga entre los delincuentes mareros.

Así, las maras “salvatrucha” y la “18”, parecen haberse fragmentado y presentan una lucha interna entre sus cabecillas por alcanzar el poder. Las autoridades lo han constatado en el mismo terreno y lo han confirmado Howard Cotto, director de la policía, y Rodil Hernández, director del sistema carcelario. De tal manera, el dinero ha sido la causa principal de esa ruptura intestina; han sido los miles de dólares que recibieron los pandilleros durante la tregua oculta que pactaron con el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. Y el tema ha sido tan fuerte que tomó características de escándalo nacional e hizo que el exmandatario pidiera, en el 2016, asilo político en Nicaragua, después de ser investigado por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

El diálogo con los líderes de las pandillas que estaban en prisión, causó las fuertes entregas de dinero por parte del Estado salvadoreño y esa distribución de los dólares ha sido cuestionada por una parte de la mara “13”. Casi de inmediato, de esa ruptura surgió otra nueva pandilla llamada la “MS 503” o “revolucionarios”, que se encuentra hoy día en franca guerra con sus ex compañeros de fechorías y asesinatos. Esos gamberros controlan barrios capitalinos y pequeñas localidades y representan el poder en varios Departamentos (provincias) de El Salvador. Los líderes de la nueva agrupación criminal, fueron los que cuestionaron la distribución del dinero entre sus exsecuaces.

Al calor de esta guerra urbana, en la cual caen diariamente decenas de pandilleros muertos, la “MS 13” tomó una decisión espeluznante, muy propia de esos delincuentes… matar a los miembros de la nueva organización y también a sus familiares, haciendo a un lado el mal llamado “código de honor”, en el que se comprometieron respetar a los familiares y quedaran fuera de las guerras internas, según ha indicado la policía. En concreto, la orden ya se está cumpliendo, porque han aparecido asesinados ancianos, niños y mujeres esposas de los disidentes. Un dato preocupante finca en que los mareros de la “MS 13”, controlan negocios como discotecas, hoteles y gasolineras, desde América Central hasta los Estados Unidos. Son individuos que se enriquecieron con los miles de dólares que les dio el gobierno de Mauricio Funes, a raíz del pacto secreto gobierno-maras.

Así, la panorámica en las calles de San Salvador y de otras urbes, especialmente por las noches, es horrenda, dantesca y sangrienta, cuando los delincuentes de uno y otro grupo se disparan o acuchillan entre ellos, en enfrentamientos que la policía en apariencia no puede detener. Es innegable que la ruptura en el seno de esas organizaciones criminales, ha sido un nuevo golpe a la frágil estabilidad del país y la preocupación radica en que la solución aparece muy distante, mientras la sociedad salvadoreña observa fuertemente impresionada e impotente lo que sucede allá afuera, en las calles, parques y plazas de sus ciudades.

