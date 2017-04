La Yihad en Centroamérica

Por José Ángel Lagos Jiménez

AMÉRICA CENTRAL-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Esta parece ser la noticia en el istmo, la llegada de los yihadistas islámicos a estas tierras tan lejanas del Medio Oriente musulmán. Sin embargo, ello era posible debido a la “pequeñez” del mundo actual, reducido por el internet, los teléfonos satelitales y otros adelantos en las comunicaciones al que tienen acceso los asesinos que cortan cabezas y queman vivos a inocentes en los países árabes y en nombre de su torcida religión.

Hace algunos años atrás, el mismísimo Osama bin-Laden estuvo en América del Sur visitando a una comunidad sunita en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, propiamente en Foz do Iguasu; pocos días después se produjo la explosión contra el centro judío en Buenos Aires, Argentina, el mayor ataque terrorista en esa nación del Cono Sur, donde murieron decenas de personas. De ese sitio, el criminal Sheik fundador de Al-Qaeda, viajó a la Nicaragua de Daniel Ortega, en el corazón de América Central, para negociar armas y sepa usted qué otras cosas más. Lo cierto es que esta región no es desconocida para los genocidas yihadistas, quienes se han estado moviendo libremente con la anuencia de los gobiernos enemigos de Washington. Y en el caso que nos ocupa hoy día, ha sido detectada una red para la circulación de extremistas islámicos, desde Brasil hasta América Central, pasando por Venezuela, con el beneplácito de la dictadura de Nicolás Maduro. El paso por esa nación atrapada en las fauces del chavismo neo-comunista, ha quedado debida y estrictamente documentado por INTERPOL. Dichos terroristas llegan a los aeropuertos internacionales de Brasil, después se desplazan hacia la frontera con Venezuela, país al que atraviesan con rumbo hacia América Central. Obviamente, el destino final son los Estados Unidos, donde el plan consiste en crear el terror entre sus ciudadanos.

Por supuesto que en el istmo centroamericano los yihadistas tienen “el caldo de cultivo” para aprovecharse de él y enrolar en sus filas a más criminales y nos referimos a las “maras” que operan en Guatemala, El Salvador y Honduras, jóvenes sedientos de sangre, según sabemos hasta la saciedad. En Nicaragua, los excombatientes en los distintos choques armados, así como la juventud sin oportunidades de trabajo, son excelentes elementos para engrosar las filas asesinas de los islamistas radicales. Empero, basados en los reportes policiales que han llegado desde América del Sur, la prioridad de los fundamentalistas árabes es alcanzar la frontera con los Estados Unidos y, quizás, obtener armamento de los gobiernos que simpatizan con la causa terrorista, en este caso el de Nicaragua. La primera denuncia sobre la presencia de los yihadistas en nuestro continente, la hizo Gyoris Guzmán, quien era el jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada en Venezuela, en el 2014, y que hoy está asilado en España. En aquel entonces, el gobierno chavista desestimó la alerta. Es oportuno recordar aquí, que el actual vicepresidente de la dictadura en Venezuela, Tareck el Aissami, de ascendencia sirio-libanesa y religión druza, tenía, por aquel entonces, injerencia en las decisiones de envergadura, como en este caso particular. En estos tiempos, la ruta ya se ha asentado y se mantiene activa, muy activa. No cabe duda que estamos frente a un aspecto más de la globalización, pero de la globalización sangrienta, que practican los distintos movimientos islámicos donde consideran que es oportuno. Y América Central parece no haber escapado de la angustiante realidad.

joseanglagosj@aol.cl