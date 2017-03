LA VEJEZ ES UN NAUFRAGIO

Por Emilio Martínez Paula

Con esta frase que titulamos este artículo, repetimos unas palabras de Charle De Gaulle, que pronunció en los últimos días de su vejez. De Gaulle es uno de mis personajes favoritos, después de leer sus biografías y poder apreciar el valor con que se enfrentó a los enemigos de Francia, su patria.

También viene al caso recordar la anécdota del joven que mira a una persona mayor con sonrisa burlona y este le dice, también en forma de broma: “Como te ves, me vi, como me ves te verás.

Generalmente mientras uno es muy joven, con el analfabetismo propio de la edad y la inocencia, pensamos que la vida es tal como se nos presenta a nuestros ojos y a los trajines de cada día. Es decir: el mundo está formado por niños, jóvenes y ancianos. Y claro lo natural es que los ancianos mueran. Y mueren tras padecer terribles enfermedades, tan dolorosas que en muchas ocasiones los hijos desean que sus padres mueran para que no sufran más.

Cuando los auxilios de la ciencia- he visto morir una docena de excelentes médicos que han salvado muchas vidas, pero no han podido salvar la de ellos, cuando los auxilios de la ciencia, repito, son insuficientes y el enfermo muere, lo único que queda son los auxilio de las religiones y repito de las religiones porque hay docenas de ellas y todas tienen un Dios que no coincide con la de las otras. Ejemplo: los católicos tienen su Dios y a su hijo Jesús, los musulmanes tienen a Alá y a Mahoma que es su profeta. Por cierto que es bueno aclarar que Jesús el Cristo, que hace dos mil años que dicen que viene y nunca llega, es adorado por los católicos pero los judíos no creen que sea el profeta, o eso he oído decir.

Como nos hemos metido en estos terrenos tan resbaladizos, comentaremos que algunos están seguros que hay otra vida después de la muerte, no sé para qué ni cómo podrá ser la vida eterna ni qué se puede hacer en ese paraíso.

¿No será muy aburrido saber que tienes que pasarte el día orando? A menos que los vivientes eternos tan pronto lleguen al cielo se vuelvan jóvenes y puedan jugar baloncesto, pelota y, por qué no, dominó y darse unos tragos.

Volviendo al tema central, la vejez, que desmiente a los que creen que la creación de la vida es perfecta. Todo lo contrario. Antes de exponer mis puntos de vista perdonen que les haga una pregunta: ¿No han notado ustedes que las caras de los bebés, los recién nacidos y los niños todos sonríen y en sus caritas no se refleja ninguna maldad? El diario vivir, las ambiciones, la envidia y las relaciones con los otros seres humanos de mayor edad, les van cambiado el rostro que se llena de maldad, mal disimulada por cierto.

Perdonen la digresión y volvamos a la vejez y a la muerte, la muerte del otro, a la que ya nos hemos acostumbrado. Si decimos que la formación del mundo es perfecta, organizada por poderosos dioses, cómo se puede justificar que un ser viviente que a los veinte años puede ser una bella mujer o un atleta que rompe récords, lentamente, en veinte o treinta años, pierde sus facultades, y lentamente pierde su juventud. Y luego de dedicar su vida a crear una familia, y luchar por un mundo mejor, reciba como recompensa las arrugas, la debilidad física y muchas veces mental y al final la muerte en forma de enfermedades atroces que obligan a que unos se peguen un tiro y otros mueran en un hospital rodeado de gente extraña que nunca han visto en su vida.

Y el que se suicida no recibe las gracias divinas bajo la increíble y absurda tesis de que Dios te dio la vida y es el único que te la puede quitar. ¿Por qué Dios no te hace los últimos días de tu vida con un final feliz, en vez de uno horripilante entre dolores y tristezas?