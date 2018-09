La UEFA sanciona a Cristiano Ronaldo con un partido

Tweet on Twitter

El astro portugués de la Juventus deberá pagar un partido de suspensión tras ser expulsado en su debut europeo con la Juve ante el Valencia. Esta es la primera expulsión que sufre CR7 en la Champions League.

El comité disciplinario de la UEFA tomó la determinación de no imponer una sanción mayor al luso, lo que le permitirá a Cristiano enfrentar a su ex club, el Manchester United, cuando la Juventus visite Old Trafford el 23 de octubre.

Cristiano se perderá el compromiso en condición de local que disputarán los bianconeri ante Young Boys, el 2 de octubre.

Durante el compromiso por la primera fecha de la fase de grupos ante Valencia disputado en Mestalla, Ronaldo forcejeó con el defensor colombiano Jeison Murillo, agarrando al jugador cafetero por el pelo. Cristiano fue expulsado a los minutos del primer tiempo; la Juve terminó ganando el compromiso 0-2 con un doblete de Pjanic, quien marcó en dos ocasiones desde el punto blanco del penal.