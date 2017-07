Por José Ángel Lagos Jiménez

AMÉRICA CENTRAL-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Donald Trump y su elegante esposa, Melania, han visitado París para celebrar junto a la pareja presidencial francesa, un año más de la Toma de la Bastilla por los revolucionarios azuzados por Roberspierre y compañía. El tema que aquí trato es Universal, llevado y traído, siempre ensalzado y nunca vilipendiado, como debería ocurrir. Porque la Revolución Francesa, al margen de su supuesta búsqueda incansable de la “igualdad, fraternidad y libertad”, merece ser puesta siempre en su justa dimensión y realismo. Porque, más que incansable, lo que sucedió fue una búsqueda insaciable de la sangre por la sangre, lejos de todos los principios que los franceses han “vendido” al mundo.

Y me he decidido escribir sobre el tema, porque he recogido las palabras del nuevo y joven mandatario galo, Emmanuel Macron, quien dijo que “nada nos separará de los Estados Unidos.” ¡Bueno, precisamente aquí yace el quid del asunto, del problema en su profundidad…! El entonces Rey francés, Luis XVI, siguiendo los consejos de sus Generales, dejó al fisco de la Casa Real en cero, nada para invertir en granos o alimentos para su pueblo; y cada vez que el advenedizo Monarca quería dejar de gastar, su Alto Mando le convencía para que siguiera enviando armas, alimentos, dinero en efectivo y toda clase de ayuda a George Washington, quien estaba tratando de conseguir la independencia para los Estados Unidos, en franca y abierta guerra contra los colonizadores ingleses.

Y Francia ayudaba denodadamente como declarada enemiga de Inglaterra que ha sido durante casi toda su historia. El precio de esa ayuda, de esa “manutención”, porque esa es la palabra exacta, la pagó la familia Real de los Borbones con sus propias cabezas en la guillotina. Si no, que lo digan los espíritus de la Reina María Antonieta, del mismo Rey Luis XVI, las Damas de la Corte, las Princesas y el Delfín, el niño sucesor al Trono y cuyo paradero nunca se supo jamás. Sin ambages: el inicio de la tragedia de la Monarquía francesa, su depuración y su final, fue la Revolución de los Estados Unidos. Es posible que Macron lo sepa… es posible que no; pero la presencia de Trump en París ha sido más que simbólica. ¿Y por qué no va eso de “igualité, fraternité y liberté”? Porque justamente esos ideales no se alcanzaron en Francia sino hasta muchos años después de la muerte de Napoleón Bonaparte, “el hombre que domó a la Revolución Francesa”, según le dijo en una oportunidad Ludwig van Beethoven. Y así ocurrió… “El Corso” la domesticó, tranquilizó las ríadas de sangre que inundaban a diario las calles de París, aún mucho tiempo después de los asesinatos de los aristócratas de Versalles. Simplemente la Revolución perdió los frenos, las riendas, las bridas… y se convirtió en un caballo salvaje imposible de dominar.

Para ello, les insto leer la obra total y definitiva sobre el tema, escrito por A de Lamartine, en dos Tomos. Una vez leída, no quedará nada por investigar. Y los hechos se decantaron así: una vez que vinieron por los Borbones y los de su clase, los asesinaron; luego vinieron por los militares y los asesinaron; después por el Clero católico; luego por los intelectuales; posteriormente por las mujeres, las madres, sus hijos y el mismo pueblo por el pueblo y a todos los acabaron… La sangre se había desbordado hasta cobrar también las vidas de los grandes demagogos, Roberspierre, Dantón, Marat, Desmoulins y demás. “Usted, Su Majestad, fue el gran domador de la Revolución Francesa”, le espetó Beethoven a Bonaparte; de lo contrario, la criminalidad sórdida y ciega hubiese seguido al margen de los principios hoy tan preconizados.

